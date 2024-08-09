Над центром Киева поднялся черный дым: что горит на Печерске

В центре Киева утром 9 августа произошел пожар. Киевляне сообщают о возгорании в районе метро "Арсенальная". На фото, размещенных очевидцами в соцсетях, виден поднимающийся над городом черный дым.



В ГСЧС Киева ТСН.ua сообщили, что на улице Лаврская вспыхнул автомобиль.



"На улице Лаврская загорелась машина. Сообщение о пожаре нам поступило в 8:15. Пожар уже ликвидирован в 8:36, без пострадавших. Какой именно автомобиль горел, пока не известно", – рассказали ТСН.ua киевские спасатели.

В центре Киева вспыхнуло авто. Фото: из соцсетей

Причину возгорания будут устанавливать правоохранители.

Напомним, 8 августа в Киеве вспыхнул пожар в здании ресторана по улице Воскресенской в Днепровском районе города.

Читайте также:

Посреди Днепра в Киеве заметили дом: что случилось

Мощные землетрясения могут накрыть Украину: какие области под угрозой и что делать