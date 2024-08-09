Над центром Киева поднялся черный дым: что горит на Печерске

В ГСЧС рассказали, что вспыхнуло на улице Лаврской.
В центре Киева утром 9 августа произошел пожар. Киевляне сообщают о возгорании в районе метро "Арсенальная". На фото, размещенных очевидцами в соцсетях, виден поднимающийся над городом черный дым.
В ГСЧС Киева ТСН.ua сообщили, что на улице Лаврская вспыхнул автомобиль.
"На улице Лаврская загорелась машина. Сообщение о пожаре нам поступило в 8:15. Пожар уже ликвидирован в 8:36, без пострадавших. Какой именно автомобиль горел, пока не известно", – рассказали ТСН.ua киевские спасатели.
Причину возгорания будут устанавливать правоохранители.
Напомним, 8 августа в Киеве вспыхнул пожар в здании ресторана по улице Воскресенской в Днепровском районе города.
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