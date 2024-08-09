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Над центром Києва піднявся чорний дим: що горить на Печерську

Над центром Києва піднявся чорний дим: що горить на Печерську

У центрі Києва сталася пожежа/фото ілюстративне / Фото: pixabay.com

У ДСНС розповіли, що спалахнуло на вулиці Лаврській.

У центрі Києва зранку 9 серпня сталася пожежа. Кияни повідомляють про займання в районі метро "Арсенальна". На фото, розміщених очевидцями у соцмережах, видно чорний дим, що піднімається над містом.

У ДСНС Києва ТСН.ua повідомили, що на вулиці Лаврська спалахнув автомобіль.

"На вулиці Лаврська зайнялася машина. Повідомлення про пожежу нам надійшло о 8:15. Пожежу вже ліквідовано о 8:36, без постраждалих. Який саме автомобіль горів, поки не відомо", – розпровіли ТСН.ua київські рятувальнкии.

У центрі Києва спалалахнуло авто. Фото: із соцмереж / ©
У центрі Києва спалалахнуло авто. Фото: із соцмереж

Причину займання встановлюватимуть правоохоронці.

Нагадаємо, 8 серпня у Києві спалахнула пожежа в будівлі ресторану на вулиці Воскресенській у Дніпровському районі міста. 

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