В ОП вперше прокоментували події в Курській області

Розмірковуючи про те, чому прості росіяни підтримують Путіна і війну проти України, Подоляк побічно згадав про події у Курській області.

В Офісі президента вперше прокоментували події в Курській області.

Так, радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк опублікував щодо цих подій розлогий пост у Телеграм, в якому втім, так і нічого не пояснив, як і офіційно не визнав, що на Курщині дійсно воюють Сили оборони.

"...Події в Курській чи Бєлгородській областях дають нам змогу поставити певний лабораторний експеримент. Поки репресивна машина РФ палає в кущах, звільнені росіяни можуть виходити з квітами назустріч антипутінським танкам. "Нарешті воля!" Чекатимемо на такі кадри. Хоча вже очевидна неможливість цього. Тому відсутність адекватної реакції на контрвійну лише підтвердить нашу думку про міцний свідомий взаємозв’язок росіян з їхньою владою.

Перефразовуючи: "Ми без кінця проклинаємо Путіна, і, ясна річ, за діло. І все ж я хочу запитати: то хто ж таки підписав мільйон контрактів з ВС РФ і хто вчиняє тисячі конкретних злочинів?", – зазначив Подоляк.

Раніше політолог Володимир Фесенко заявив, що радник керівника ОП Михайло Подоляк не має прямого контакту з президентом Зеленським.

Нагадаємо, що вчора, 6 серпня, російські пропагандисти повідомили про нібито рейд українських сил до Курської області РФ. Українська сторона цю інформацію досі не коментує.

Сьогодні вранці російські "військкори" заявляли про втрату чотирьох населених пунктів у Курській області. Вони скиглять про стрімке просування ЗСУ і показують, що Суджа тепер стає схожою на Бахмут та Авдіївку.

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