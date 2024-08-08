На концерті Тейлор Свіфт в Австрії намагалися вчинити теракт

На концерті американської співачки Тейлор Свіфт, який мав відбутися в Австрії, намагалися вчинити теракт.

Виконавиця мала виступити у Відні на стадіоні "Ернст Гаппель". В артистки було заплановано три концерти в період від 8 до 10 серпня. Однак, три масштабні шоу Тейлор Свіфт довелося скасувати через загрозу теракту.

Про те, що під час виступу співачки може статися небезпечна подія, стало відомо після арешту двох чоловіків. Уряд повідомив, що вони планували вчинити теракт. Концерти Свіфт довелося скасувати, аби не наражати присутніх на небезпеку.

Стадіон "Ернст Гаппель", де мали відбутися концерти Тейлор Свіфт / Фото: Associated Press

"У зв’язку з підтвердженням урядовими чиновниками запланованого терористичного нападу на стадіон "Ернст Гаппель", у нас немає іншого вибору, окрім як скасувати три заплановані шоу Тейлор Свіфт заради безпеки всіх присутніх", - повідомили організатори концерту Barracuda Music.

Наразі всім фанам артистки повертають кошти за квитки. Чи скасовано шоу остаточно, чи можливе перенесення на іншу дату – наразі невідомо. Сама ж Тейлор Свіфт поки не давала жодних коментарів.

Тейлор Свіфт / Фото: Associated Press

Нагадаємо, тим часом переможці "Євробачення-2024" Nemo, попри війну, їдуть до Києва з концертом. Вже відомо, коли та де саме виступатимуть артисти.

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