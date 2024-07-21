Переможці "Євробачення-2024" Nemo їдуть до Києва з концертом під час війни

Переможці "Євробачення-2024", швейцарські співаки Nemo приїдуть до Києва з концертом.

Про це стало відомо на Atlas United 2024. Як виявилося, артисти мали приїхати цьогоріч, аби виступити на музичному фестивалі. Однак через зміни графіків задумане не вдалося втілити.

Тим не менш, від виступу в Україні Nemo не відмовляються. Вже в березні 2025 року в рамках світового турне артисти відіграють концерт в одному зі столичних клубів. Виконавці потішать концертною програмою, яка складатиметься з нових треків та тих, що вже давно стали хітами, серед яких і тріумфальна композиція The Code. Саме ця пісня принесла Nemo перемогу на пісенному конкурсі "Євробачення-2024".

Nemo на "Євробаченні-2024" / Фото: Associated Press

До речі, ще під час "Євробачення" швейцарці активно підтримували Україну, потоваришували із alyona alyona і Jerry Heil та навіть заспівали українською. Результатом такого душевного зв'язку стало бажання Nemo створити спільний трек зі співачками, який, ймовірно, можна буде оцінити на столичному концерті.

Нагадаємо, наступне "Євробачення" організовують вже у Швейцарії. Щоправда, є ризик, що конкурс може не відбутися. У Швейцарії хочуть бойкотувати захід і назвали причину.

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