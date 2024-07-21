Узелков наїхав на ексдружину і звинуватив її в тому, що через неї 20 років не спілкувався з мамою

Колишній український боксер, а нині фітнес-тренер В'ячеслав Узелков наїхав на ексдружину Марину Боржемську.

У своєму Instagram спортсмен опублікував фото з мамою, яка святкувала 75-річчя. Узелков пожалівся, що протягом 20 років не спілкувався з нею. Виною цьому нібито була Марина Боржемська, адже він не підтримував з рідною людиною зв'язок саме тоді, коли був одружений.

"У моєї мами день народження. Їй 75 років, з них 20 років, коли був одружений, я з нею не спілкувався. Висновки робіть самі", - написав колишній боксер.

Допис В'ячеслава Узелкова / Фото: instagram.com/uzelkov_official

Узелков також додав, що після розлучення відновив спілкування з рідною людиною та перепросив за свій вчинок. Спортсмен зазначив, що зробив з цього всього висновок, що не замінюватиме маму іншою родиною.

"Після розлучення я з квітами опустив очі, бо боявся подивитись на неї, прийшов і попросив вибачення. Сказав, що мене щось затьмарило. І вона мені відповіла: "Славочко, я не ображаюсь, ти ж мій синочок, якого я люблю". Ніколи не забувайте про матусь і не замінюйте їх іншими родинами. Мама завжди на вас чекає і завжди буде любити", - висловився спортсмен.

Нагадаємо, В'ячеслав Узелков та Марина Боржемська прожили в шлюбі понад 20 років. Подружжя розлучилося з гучним скандалом. Колишній спортсмен неодноразово різко висловлювався про колишню дружину, а Боржемська, своєю чергою, розповідала, як терпіла постійний аб'юз та зради.

В'ячеслав Узелков шокував! 44-річний фітнес-тренер переніс операцію на серці – ЖВЛ представляє

Читайте також: