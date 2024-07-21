У боях за Україну загинув доброволець з Польщі

На війні в Україні загинув 22-річний польський доброволець Томаш Марчін Секала. Він був воїном Легіону Інтернаціональної територіальної оборони.

Про це пише rmf24.

Зазначається, що прощання зі загиблим воїном відбулося у суботу в Києві на Байковому кладовищі.

Томаш Марчін народився 1 вересня 2001 року. Восени 2023 року вступив до легіону Міжнародної територіальної оборони України. Загинув на полі бою 13 липня в селищі Діброва Сєвєродонецького району Луганської області.

Панахиду відправив військовий капелан.

"У кожного в житті свій шлях і свій хрест. Мабуть, немає нічого почеснішого і самовідданішого, ніж служба в армії на захист правди, добра і свободи. Сьогодні ми прощаємося з нашим другом і товаришем Томашем, який віддав своє життя за свободу і справедливість", - наголосив капелан.

Доброволець з Польщі Томаш Марчін Секала загинув на війні

Церемонія завершилася виконанням гімну Польщі, після чого кожен із учасників прощання прийшов віддати останню шану 22-річному герою, який віддав своє життя за Україну.

"Ми завжди будемо пам’ятати його неоціненний внесок у боротьбу за цивілізований і безпечний світ", – зазначив один військовий.

Поховають воїна у рідному місті на Люблінщині.

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