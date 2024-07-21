В окупованому Донецьку припинили водопостачання: у чому причина

Згідно з міжнародним правом, саме на окупанта лягає відповідальність за забезпечення життєдіяльності на захоплених територіях.

Через відключення світла у Російській Федерації перестали працювати насосні станції збудованого окупантами водогону, яким здійснювалося водопостачання в окупований Донецьк.

Про це повідомили в Центрі національного спротиву.

У повідомленні нагадали, що мешканці Донецька від початку повномасштабного вторгнення мають перебої з постачанням води, адже водогін Сіверський Донець - Донбас не функціонує через бойові дії.

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“Для розв'язання проблеми окупанти два роки будували новий водогін з Дону, але його потужності проблему не вирішили й вода в Донецьку подається за графіками. Тепер же, через відключення світла на Росії насосні станції новозбудованого каналу вийшли з ладу й водогін зупинився повністю. На ремонт необхідні місяці й ситуація з водою на захоплених територіях погіршилась”, - повідомили в ЦНП.

Як зауважили в Центрі національного спротиву, згідно з міжнародним правом, саме на окупанта лягає відповідальність за забезпечення життєдіяльності на захоплених територіях.

Нагадаємо, що раніше у російському Ростові-на-Дону та в області запровадили відключення світла. Росіяни скаржились, що у місті не працюють ні світлофори, ні кондиціонери.

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