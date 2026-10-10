Графіки відключення світла 11 жовтня: де і коли не буде електроенергії

Графіки відключення світла

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У частині областей України 11 жовтня відключатимуть світло через російські атаки. Обмеження споживання діятимуть як для населення, так і для підприємств.

ТСН зібрав інформацію про те, у яких саме областях діятимуть обмеження та за яким розкладом.

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Графіки відключення світла в Києві

У Києві діє розгалужена система відключення на 60 груп. Про відсутність світла можна дізнатися у чатботі, на сайті або в застосунку «Київ Цифровий»:

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Група 1: 17:00-19:30

Група 2: Відключень немає

Група 3: Відключень немає

Група 4: 16:00-19:30

Група 5: 00:00-00:30, 16:00-19:30

Група 6: 19:00-22:30

Група 7: 19:00-22:00

Група 8: 19:00-22:30

Група 9: 00:00-00:30

Група 10: 00:00-00:30

Група 11: 22:00-24:00

Група 12: 22:00-24:00

Група 13: 17:00-19:30

Група 14: Відключень немає

Група 15: Відключень немає

Група 16: 16:00-19:30

Група 17: 00:00-00:30, 16:00-19:30

Група 18: 19:00-22:30

Група 19: 19:00-22:00

Група 20: 19:00-22:30

Група 21: 00:00-00:30

Група 22: 00:00-00:30

Група 23: 22:00-24:00

Група 24: 22:00-24:00

Група 25: 17:00-19:30

Група 26: Відключень немає

Група 27: Відключень немає

Група 28: 16:00-19:30

Група 29: 00:00-00:30, 16:00-19:30

Група 30: 19:00-22:30

Група 31: 19:00-22:00

Група 32: 19:00-22:30

Група 33: 00:00-00:30

Група 34: 00:00-00:30

Група 35: 22:00-24:00

Група 36: 22:00-24:00

Група 37: 17:00-19:30

Група 38: Відключень немає

Група 39: Відключень немає

Група 40: 16:00-19:30

Група 41: 00:00-00:30, 16:00-19:30

Група 42: 19:00-22:30

Група 43: 19:00-22:00

Група 44: 19:00-22:30

Група 45: 00:00-00:30

Група 46: 00:00-00:30

Група 47: 22:00-24:00

Група 48: 22:00-24:00

Група 49: 17:00-19:30

Група 50: Відключень немає

Група 51: Відключень немає

Група 52: 16:00-19:30

Група 53: 00:00-00:30, 16:00-19:30

Група 54: 19:00-22:30

Група 55: 19:00-22:00

Група 56: 19:00-22:30

Група 57: 00:00-00:30

Група 58: 00:00-00:30

Група 59: 22:00-24:00

Група 60: 22:00-24:00

Графіки відключення світла на Київщині

На Київщині 11 жовтня ДТЕК повідомив про такі графіки відключення світла:

Графіки відключення світла на Київщині / © ДТЕК

Графіки відключення світла на Київщині / © ДТЕК

Графіки відключення світла на Сумщині

На Сумщині 11 жовтня діятимуть графіки погодинних відключень відповідно до обсягів, доведених командою НЕК «Укренерго»:

Графіки відключення світла на Сумщині

Графіки відключення світла на Харківщині

У неділю, 11 жовтня, від 15:00 до 23:59 на Харківщині діятимуть графіки погодинних відключень (ГПВ). Наразі відомо про такі графіки:

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1.1 не вимикається

1.2 17:00-18:00

2.1 17:00-18:00

2.2 16:00-18:00

3.1 не вимикається

3.2 18:00-22:00

4.1 18:00-22:00

4.2 18:00-22:00

5.1 не вимикається

5.2 не вимикається

6.1 не вимикається

6.2 22:00-24:00

Графіки відключення світла на Полтавщині

На Полтавщині 11 жовтня діятиме такий графік погодинних відключень електроенергії:

Графіки відключення світла на Полтавщині / © скриншот

Графіки відключення світла на Житомирщині

Згідно з розпорядженням НЕК «Укренерго», від 00:00 до 24:00 на Житомирщині 11 жовтня застосують такі графіки відключення:

Графіки відключення світла на Житомирщині / © скриншот

Графіки відключення світла на Чернігівщині

11 жовтня від 00:00 до 24:00 на Чернігівщині застосують графіки погодинних відключень (ГПВ). Години відсутності електропостачання:

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Графіки відключення світла на Черкащині

Графіки відключення світла на Черкащині

11 жовтня від 00:00 до 24:00 на Черкащині застосують графіки погодинних відключень (ГПВ). Години відсутності електропостачання:

Години відсутності електропостачання:

1.1 16:00 — 18:00

1.2 16:00 — 18:00

2.2 20:00 — 22:00

3.1 20:00 — 22:00

3.2 21:00 — 23:00

4.1 22:00 — 24:00

4.2 19:00 — 21:00

5.1 23:00 — 24:00

5.2. 17:00 — 19:00

6.1 18:00 — 20:00

6.2. 18:00 — 20:00

Відключення світла в Україні — останні новини

Нагадаємо, влада української столиці закликає мешканців завчасно готуватися до можливих перебоїв з електро-, водо- й теплопостачанням через російські атаки.

Раніше ми писали, що в Україні тривалість відключень електроенергії може зрости до 15–16 годин на добу, якщо Росія продовжить системно атакувати об’єкти генерації та енергетичну інфраструктуру.

До слова, «Укренерго» оголосило графіки відключень електроенергії на 11 жовтня.

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