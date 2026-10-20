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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
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Ліга Європи: розклад і результати матчів третього туру

Дивіться календар і результати усіх поєдинків 3-го туру основного раунду другого за престижністю єврокубка.

Автор публікації
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
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Ліга Європи

Ліга Європи / © ФК Шахтар

У четвер, 22 жовтня, відбудуться матчі третього туру основної стадії Ліги Європи сезону-2026/27.

Україна не представлена в основному етапі поточного розіграшу другого за престижністю єврокубка.

Шанси зіграти тут мало київське "Динамо", але в другому раунді кваліфікації Ліги Європи вибуло від грецького ПАОКа, після чого поступилося азербайджанському "Карабаху" в третьому етапі відбору Ліги конференцій та вилетіло з єврокубків.

Розклад і результати матчів 3-го туру Ліги Європи

Четвер, 22 жовтня

19:45 "Арарат-Вірменія" (Вірменія) — "АЗ Алкмар" (Нідерланди)

19:45 "Динамо" Загреб (Хорватія) — "НЕК Неймеген" (Нідерланди)

19:45 "Лех" (Польща) — "Сандерленд" (Англія)

19:45 ОФІ (Греція) — "Баєр" (Німеччина)

19:45 "Юніон Сент-Жилуаз" (Бельгія) — "Хапоель Беер-Шева" (Ізраїль)

19:45 "Ференцварош" (Угорщина) — "Торренсе" (Португалія)

19:45 "Штурм" (Австрія) — "Марсель" (Франція)

19:45 "Ювентус" (Італія) — "Ренн" (Франція)

22:00 "Бешикташ" (Туреччина) — "Крістал Пелас" (Англія)

22:00 "Борнмут" (Англія) — "Мілан" (Італія)

22:00 "Вікторія" Пльзень (Чехія) — "Левськи" (Болгарія)

22:00 "Гоффенгайм" (Німеччина) — "Ліон" (Франція)

22:00 "Ліллестрем" (Норвегія) — "Реал Сосьєдад" (Іспанія)

22:00 "Олімпіакос" (Греція) — "Спарта" Прага (Чехія)

22:00 "Омонія" (Кіпр) — "Бенфіка" (Португалія)

22:00 "Селтік" (Шотландія) — "Сельта" (Іспанія)

22:00 "Цельє" (Словенія) — "Зальцбург" (Австрія)

22:00 "Ягеллонія" (Польща) — "Андерлехт" (Бельгія)

Формат Ліги Європи

В основному раунді Ліги Європи виступають 36 клубів. Кожна команда зіграє по вісім матчів з різними суперниками — чотири поєдинки вдома та чотири на виїзді.

За підсумками восьми турів формується підсумкова таблиця. Вісім найкращих команд напряму потрапляють до 1/8 фіналу. Клуби, які посядуть місця від 9-го до 24-го, проведуть спарені стикові матчі за вихід до 1/8 фіналу. Решта завершать виступи в єврокубках.

Далі у форматі двоматчевих протистоянь відбудеться 1/8 фіналу, 1/4 фіналу та 1/2 фіналу. Фінал турніру складатиметься з одного поєдинку й відбудеться 26 травня 2027 року на стадіоні "Вальдштадіон" у німецькому Франкфурті.

Нагадаємо, минулого сезону переможцем Ліги Європи стала англійська "Астон Вілла", яка у фіналі розгромила німецький "Фрайбург".

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