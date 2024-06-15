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В РФ вибухнула машина начальника штабу військової частини – подробиці (відео)

В РФ вибухнула машина начальника штабу військової частини – подробиці (відео)

У Ростовській області РФ вибухнула автівка начальника штабу військової частини / Фото: Telegram-канал BAZA

Авто військового РФ загорілося під час руху.

У Ростовській області Росії 14 червня вибухнула автівка, яка належить начальнику штабу військової частини. Власник авто не постраждав.   

Про це пише Telegram-канал BAZA.

Зазначається, що вибух стався, ймовірно, через саморобний вибуховий пристрій – на місці було виявлено елементи ураження.

"Вибух стався вранці 14 червня у кварталі імені маршала Єфімова у Міллеровому. Начальник штабу військової частини підполковник Вадим С. їхав на своєму "вольво", як раптом автомобіль загорівся. Військовий поспіхом залишив машину і залишився неушкодженим", - йдеться у повідомленні.

Спершу слідчі припустили, що причиною пожежі стала несправність газового обладнання. Проте пізніше, під час огляду місця події, було виявлено предмети, схожі на частини саморобного вибухового пристрою. Навколо машини також були виявлені металеві кульки діаметром 4 мм, які могли бути використані як елементи ураження.

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