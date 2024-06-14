Над Україною помітили пасажирський літак з Росії: що це було (відео)

Як таке можливо і коли українці дочекаються відкриття повітряного простору й наскільки це взагалі реально в умовах повномасштабної війни – в ексклюзиві TSN.ua.

Заблукав чи реально залетів? У повітряному просторі України помітили пасажирський літак. Щоправда, російський. У соціальних мережах пишуть, що це був Boeing 777 – рейс Москва-Анталія. Як таке можливо і коли українці дочекаються відкриття повітряного простору й наскільки це взагалі реально в умовах повномасштабної війни – в ексклюзиві журналістки Вікторії Гнатюк TSN.ua.

Російський пасажирський літак залетів до України?

У повітряному просторі України помітили пасажирський літак. У соціальних мережах відразу ж почали трубити, що це був Boeing 777 – рейс Москва-Анталія. Зазначається, що борт зайшов до повітряного простору в Харківській області в напрямку Бахмута. В умовах війни така подія видається фантастикою і дуже ризикованою з боку пілота. Як таке взагалі могло статися – пояснили фахівці. Вони не виключають, що програма відслідковування польотів повітряних суден могла просто дати збій через РЕБи. Та все ж, як так трапилося, що на флайтрадарі видно літак і його напрямок руху – розбирався TSN.ua.

"Таке малоймовірно в умовах війни. Можливо, стався збій у показах на флайтрадарі, бо він цілком можливий у цьому районі. І це, найімовірніше, збій. Бо що таке флайтрадар – це програма, яка збирає інформацію з усього цього регіону. А в ньому працює зараз безліч РЕБів (радіоелектронна боротьба) та іншого обладнання. Тож я б швидше пояснив це збоєм у програмі. Бо жоден тверезий пілот цивільного судна туди б не полетів", – зазначив Андрій Гук, експерт з авіаційного права.

Boeing 777 / Фото: Авіакомпанія "Трансаеро"

Інші літаки вже залітали до України?

Водночас і пояснити цей “зальот” поганою погодою теж не можна – каже експерт, хоча під час повномасштабної війни вже були випадки, коли пасажирські літаки залітали до повітряного простору України, але це відбувалося на заході нашої держави. Тоді пілот намагався таким чином облетіти грозу і залетів на нашу територію.

"В цьому разі таке велике відхилення малоймовірне для погодних умов. Це має бути настільки велика гроза, якої просто не було до цього у природі. Це малоймовірно", – уточнив експерт.

Андрій Гук додав, що у пілотів цивільної авіації країни-агресорки є визначені маршрути, за якими вони літають, наприклад, над Ростовом.

"Але те, що пілот Boeing полетів у бік Бахмута – малоймовірно. Швидше це стався збій у програмі через роботу військової техніки та РЕБів, які там є. Ними вкритий весь регіон з усіх боків, тому це наймовірніше пояснення", – пудсумував він.

Коли “відкриється” українське небо?

Тим часом в Україні час від часу почастішали розмови про те, що можуть поновитися цивільні рейси. ТСН.ua ще на початку року з’ясовував, наскільки реально відновити авіасполучення в умовах війни. Тоді один із посадовців запевняв, що: "Ми дуже інтенсивно працюємо над відновленням авіасполучення в Україні" та додав, що це буде обов’язково зроблено. Ростислав Шурма уточнив, що у питанні відновлення роботи українських аеропортів розглядаються варіанти Києва, Львова та Ужгорода, але "основний фокус" спрямований на аеропорт "Бориспіль".

Посадовець не назвав конкретних термінів щодо відновлення польотів, лише заявив про наявність внутрішньої дорожньої карти та графіків. А ще зазначив, що частка роботи України у цьому питанні не більше ніж 20%. Мовляв, можливість відновлення авіасполучення залежить від рішень міжнародних партнерів, незалежних регуляторів, страхових компаній. А на запитання, чи зможе Україна гарантувати фізичну безпеку польотів, Ростислав Шурма зазначив: "Наша команда й військові тісно співпрацюють із ізраїльськими колегами для вивчення їхнього досвіду. Ми абсолютно впевнені, що нам це вдасться". Проте в Міжнародному аеропорту "Бориспіль" коментувати заяви посадовця з ОП не брались. Там зазначали, що від початку війни працюють над тим, щоб аеропорт та його працівники були готові до можливого відновлення польотів, а це стане можливим, щойно дозволить безпекова ситуація.

Чому польоти важливі для України?

На думку авіаційного експерта Кирила Новікова, тези, які були озвучені заступником голови Офісу президента, пов’язані не лише з авіацією, а й загалом із покращенням транспортного сполучення між Україною та ЄС. Особливо на фоні того, що час від часу відбувається блокування наземного вантажного транспорту на кордонах з Польщею, Румунією, через певні бюрократичні та міждержавні труднощі.

"На фоні цих проблем відкриття неба стає дедалі актуальнішим, навіть попри активні бойові дії та ракетні обстріли. І у цій темі дуже важливим є питання страхових ризиків. Адже власниками пасажирської авіації та й бортів вантажної авіації, є не стільки авіакомпанії, а саме лізингодавці. І будь-який повітряний борт є застрахованим ще третьою стороною, страховою компанією, яка має певні вимоги до безпеки. І ось саме ці вимоги до безпеки Україна наразі не може повністю виконати. Бо проти нас триває агресія, і в небі також", – зазначив він.

Ще одне запитання, на яке поки немає відповіді – який саме аеропорт виберуть для роботи у разі відновлення авіасполучення.

"Звісно, що найбільш підготовленими у плані інфраструктури на заході країни – аеропорт "Львів", а в центрі – аеропорт "Бориспіль". Аеропорт в Одесі відпадає через постійні обстріли та атаки "Шахедів". З одного боку Київ більш захищений системами ППО, але він перебуває під постійним прицілом ворога. Це теж потрібно враховувати. Тому тут важливо – чи зважаться авіакомпанії та страховики на такі ризики, а власники бортів їх надавати для здійснення польотів в таких умовах", – каже Новіков.

Відновлення авіасполучення – не на часі?

Інші експерти заявляли, що поки недоречно відновлювати роботу цивільної авіації, оскільки безпекова ситуація не покращилася. Як і минулого року територію України та її повітряний простір занесено до конфліктних зон з високим ступенем ризику у авіаційній безпеці. На думку військового експерта Олега Жданова, говорити про можливе відновлення авіасполучення – не на часі.

"Хто зараз погодиться сісти у літак, який з великою вірогідністю може бути збитий російською ракетою? Або нашою ракетою, якщо буде масований удар противника і ППО буде змушена працювати по цілях. Такий літак буде у зоні ураження і навіть система "свій-чужий" його не врятує. При таких умовах ніхто не дасть 100% гарантію по безпеці. А хто погодиться страхувати літаки і життя пасажирів? Це величезний ризик", – каже Жданов.

Перемовини вже ведуться?

І розмови про відкриття авіасполучення час від часу в Україні, то з’являються, то “глохнуть”. Та все ж, якщо порівнювати картину 2022-го року і зараз, то картина змінилася докорінно і в українському небі панують ЗСУ. Хоча небезпека ще не минула, в уряді серйозно задумувалися, а чи не вийде відкрити небо і для інших. У березні тодішній міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков заявив, що Україна саме веде перемовини, щоб отримати всі необхідні дозволи.

Вже є охочі літати!

А ось з охочими літати до України та з неї, заявляв Кубраков, проблем точно не буде. Топові світові авіаперевізники вже на низькому старті і навіть зв’язувалися з представниками уряду.

Термінів немає, але це станеться у 2024-му?

Втім, точних термінів ніхто не називав. Ну й власне, Кубраков, який своєю заявою щодо початку перемовин із регуляторами і порушив тему, заявив, що не може називати термінів. А колишній секретар РНБО Олексій Данілов у березні ще минулого року анонсував, що саме у 2024-му "це питання точно зрушить з мертвої точки". Але насправді досі ніхто не знає, коли можна буде відновити польоти. Про їхню необхідність заявляють і в Офісі президента, і в Кабміні. Дійсно, це б значно спростило і перевезення вантажів, і пасажиропотік.

Умови поновлення авіасполучення

Але наразі такої можливості немає. Адже щоб відновити перельоти: Україна має сама на території своєї країни гарантувати безпеку. Це суверенне право країни, закривати небо для польотів чи відкривати його; але також надати дозвіл мають регулятори США та ЄС, бо вони мають право переконатись, що літаки, які будуть прямувати з їхньої країни чи в їхню країну, не стануть ціллю для атаки росіян, крім того авіакомпанії мають отримати страховки, а страхові компанії мають дати дозвіл на політ.

Ще до початку повномасштабної війни через новини про те, що Росія готує вторгнення, деякі страхові компанії ініціювали скасування рейсів до України. І це ще до ракетних атак. Тепер отримати страховку буде вкрай складно. Водночас заступник голови парламентського комітету з питань транспорту та інфраструктури Володимир Крейденко припускав, що ціна та ризики будуть настільки високими, що українцям просто буде невигідно літати.

"Необхідно провести перемовини зі страховиками та міжнародними авіакомпаніями. Не думаю, що багато з них матимуть бажання страхувати літаки та здійснювати рейси в українські аеропорти під час війни. Якщо все ж таки вдасться домовитися з кимось з авіакомпаній чи страховиків, то високі ризики польотів в Україну вони обов’язково закладуть у вартість квитків", – пояснив Крейденко.

Ласий шмат для ворога!

Експерт із питань розвитку авіаційного ринку Богдан Долінце налаштований більш оптимістично. Він упевнений: головні претенденти на відкриття – Київ, Львів та Ужгород.

"Це залежатиме від того, наскільки кожен аеропорт продемонструє свою готовність і підтвердить авіарегулятору, що в них є навчений персонал, необхідні укриття, що вони підготовлені й можуть правильно діяти. Це може засвідчити лише відповідний аудит", – каже Долінце.

І ось тут ще вилазить ще один вагомий та невід’ємний нині від життя українців нюанс – укриття. Саме з укриттями для цивільних і можуть виникнути проблеми, розповідає експерт з питань авіації Олег Бондар: пасажири мають перебувати в терміналах. При тому, якщо лунає повітряна тривога, всі мають прямувати до укриття, а переліт – відкладатись. Окрім того, Бондар вважає, що відкриття аеропортів посилить загрози. Це скупчення людей, які можуть стати ціллю ракетної атаки ворога.

"Найбільш доцільним виглядає "привідкриття" вантажних чи гуманітарних перевезень. Це перший момент... Говорити про 100-відсоткову безпеку неможливо", – зазначив Бондар.

Україні ставлять в приклад Ізраїль! Але чому в нас так бути не може?

Водночас ексміністр Кубраков не уточнював, планується відкриття пасажирських перельотів чи йдеться тільки про обмежені польоти. Проте іноземним регуляторам Кабмін уже офіційно надіслав свої пропозиції. Зазначимо, ще минулого року у звіті Європейської організації безпеки повітряної навігації йшлось про те, що заборона на польоти в Україні може тривати до 2029-го року. Тоді українські чиновники обурились і заявили, що поновити авіасполучення планують одразу після війни. Цього року Євроконтроль у своєму звіті вказав: "неможливо передбачити, коли закінчаться бойові дії в Україні і її повітряний простір знову відкриється".Часто як приклад для України наводять досвід Ізраїлю, в якому під час війни працює пасажирська авіація. Його також згадав і пан Кубраков. Проте, на відміну від Росії, ХАМАС не має сучасної військової зброї. Найчастіше Ізраїль атакують ракетами, що мають дальність усього 10 км. Окрім того, маючи невелику територію, ця країна створила багатошарову систему ППО "Залізний купол". Україна ж, на жаль, не має можливості захищати від ракетних атак навіть усі обласні центри. Також Ізраїль встановив на пасажирські літаки систему ППО. Україні, на жаль, до такого захисту ще далеко.

Питання вирішиться цього року?!

Співрозмовники в уряді зазначають, що питання відкриття аеропорту може вирішитися вже цього року. Водночас працюватиме конкретний захищений ППО авіаційний коридор. Завдання: зробити так, щоб літак, піднявшись в Україні, за найкоротшою траєкторією потрапив у безпечний повітряний простір – в ЄС. В уряді офіційно відмовились називати аеропорт, який зараз вважають найбільш прийнятним, з міркувань безпеки та навіть після відкриття аеропорту очікувати, що під час війни українці зможуть повноцінно користуватись авіаційним транспортом, не варто. До завершення війни безпекові ризики залишатимуться на високому рівні, також вартість перельотів значно зросте через умови страхування. Однак можливість швидко долати відстані вже давно назріла, тож відкриття аеропорту в якомусь з обмежених форматів може відбутися вже незабаром.

На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: ✈️ Над Україною помітили пасажирський літак з Росії?! Що це було?!

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