У Росії впав пасажирський літак: що відомо

У Ямало-Ненецькому автономному окрузі РФ сталася аварія пасажирського літака Ан-26 авіакомпанії Utair.
Літак Ан-26 авіакомпанії Utair впав у Ямало-Ненецькому автономному окрузі РФ, внаслідок чого є постраждалі.
Про це повідомляють російські пропагандистські ЗМІ.
На фото з місця аварії видно, що літак розламався на дві частини. Постраждали пасажир і два члени екіпажу, повідомили в авіакомпанії Utair. Загалом на борту перебувало 36 пасажирів і п'ять членів екіпажу.
Нагадаємо, у Російському Благовєщенську п'яний водій влетів у натовп людей на тротуарі, внаслідок чого загинули щонайменше п'ятеро людей, серед них - троє дітей. Ще кілька осіб з травмами різного ступеню тяжкості доправлені до лікарень.
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