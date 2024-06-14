У Росії впав пасажирський літак: що відомо

Літак Ан-26 авіакомпанії Utair впав у Ямало-Ненецькому автономному окрузі РФ, внаслідок чого є постраждалі.

Про це повідомляють російські пропагандистські ЗМІ.

На фото з місця аварії видно, що літак розламався на дві частини. Постраждали пасажир і два члени екіпажу, повідомили в авіакомпанії Utair. Загалом на борту перебувало 36 пасажирів і п'ять членів екіпажу.

У Росії впав літак Ан-26

Нагадаємо, у Російському Благовєщенську п'яний водій влетів у натовп людей на тротуарі, внаслідок чого загинули щонайменше п'ятеро людей, серед них - троє дітей. Ще кілька осіб з травмами різного ступеню тяжкості доправлені до лікарень.

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.