Окупанти на Бєлгородщині потрапили в ДТП, коли перевозили танк

Автомобілі, ймовірно, не змогли розминутися на дорозі.

Російські окупанти в Бєлгородській області, переправляючи танк на війну проти України, потрапили в ДТП.

Про це пише “24 Канал”.

Як зазначається, на Бєлгородщині “танк-мангал”, на даху якого окупанти розмістили сітку проти українських дронів, потрапив в ДТП. Тягач, який віз важку техніку, зіткнувся на об'їзній міста Короча з фурою. Автомобілі, ймовірно, не змогли розминутися на дорозі.

Внаслідок аварії пошкодження отримали декілька автомобілів, які проїжджали поруч. Вантажівка перекинулася. Постраждали люди.

Нагадаємо, що на кордоні з Чернігівщиною та Сумщиною РФ зберігає військову присутність, працюють ДРГ.

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