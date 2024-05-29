Оккупанты на Белгородщине попали в ДТП, когда перевозили танк

Автомобили, вероятно, не смогли разминуться на дороге.
Российские оккупанты в Белгородской области, переправляя танк на войну против Украины, попали в ДТП.
Об этом пишет "24 Канал".
Как отмечается, на Белгородщине "танк-мангал", на крыше которого оккупанты разместили сетку против украинских дронов, попал в ДТП. Тягач, везший тяжелую технику, столкнулся на объездном городе Короча с фурой. Автомобили, вероятно, не смогли разминуться на дороге.
В результате аварии повреждения получили несколько автомобилей, проезжавших рядом. Грузовик опрокинулся. Пострадали люди.
Напомним, что на границе с Черниговщиной и Сумщиной РФ сохраняет военное присутствие, работают ДРГ.
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