Оккупанты на Белгородщине попали в ДТП, когда перевозили танк

Автомобили, вероятно, не смогли разминуться на дороге.

Российские оккупанты в Белгородской области, переправляя танк на войну против Украины, попали в ДТП.

Об этом пишет "24 Канал".

Как отмечается, на Белгородщине "танк-мангал", на крыше которого оккупанты разместили сетку против украинских дронов, попал в ДТП. Тягач, везший тяжелую технику, столкнулся на объездном городе Короча с фурой. Автомобили, вероятно, не смогли разминуться на дороге.

В результате аварии повреждения получили несколько автомобилей, проезжавших рядом. Грузовик опрокинулся. Пострадали люди.

Напомним, что на границе с Черниговщиной и Сумщиной РФ сохраняет военное присутствие, работают ДРГ.

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