Лето может стать катастрофическим для ВСУ – громкая статья The New Yorker

Накануне лета российская армия продвигается в Харьков, второй по величине город Украины, и этот шаг подчеркивает, насколько двухлетняя война изменилась в пользу кремлевского диктатора Путина. По крайней мере это может заставить Украину перенаправить свои растянутые силы из Донбасса, где Россия ведет длительную наступательную операцию.

Об этом говорится в интервью старшей научной сотрудницы программы "Россия и Евразия" Фонда Карнеги за международный мир Дары Массикот для The New Yorker.

"Тенденция плохая"

“Тенденция плохая для украинских сил. И я думаю, что ситуация еще усугубится, прежде чем улучшится. Россияне явно отдают приоритет Донецку на востоке Украины. Они прилагают много усилий на земле, причем с интенсивным использованием планерных бомб. Это очень напрягает украинские подразделения там. Украинцам также приходится отвлекать подразделения по укреплению в районе Харькова. Следовательно, хотя оружие (США — Ред.) поступает в Украину из дополнительного законопроекта, оно не поступает сразу. И в этих подразделениях остаются нерешенными кадровые вопросы», — отмечает экспертка.

По ее словам, у России пока еще нет достаточно сил, чтобы попытаться повторить наступление 2022 года. У русских нет ни человеческих ресурсов, ни навыков, чтобы попытаться оккупировать город такого размера. Одна в харьковском направлении РФ хочет прорваться и создать то, что они называют санитарной зоной. Худший сценарий для Харькова — это то, что РФ попытается обезлюдить его, разбомбив раковыми ударами.

В то же время в Украине есть кадровый вопрос. Некоторые подразделения укомплектованы на 30–40%. А когда так низкий уровень укомплектованности, очень трудно выполнять свою миссию. Снижение призывного возраста с 27 до 25 лет не приносит необходимое количество людей.

Что касается боеприпасов, то Массикот считает, что помощь США поможет продержаться, по крайней мере, до начала 2025-го. Однако существует сложнейшая система доставки боеприпасов в Украину. У украинцев есть контракты с европейскими и американскими компаниями, чтобы действительно увеличить производство, но в самой стране трудно обеспечить безопасность таких предприятий. Потому для Киева будет постоянным вызовом пытаться наращивать производство внутри страны.

Еще одной проблемой, которую отмечает аналитик, может стать новый раунд российской мобилизации. У России есть определенные преимущества в живой силе и оборонно-промышленная база, которая готова работать в долгосрочной перспективе.

“Если взглянуть на украинскую сторону, то я не знаю, как долго они смогут удерживать эту позицию, которую они занимают сейчас, когда говорят: "Это экзистенциальная война". Но если вы посмотрите на политику, с точки зрения человеческих ресурсов, экономики или просто повседневной жизни граждан, Киев пытается сохранить жизнь настолько нормальной, насколько это возможно, для как можно большего количества населения, насколько они могут. Здесь есть несовпадение. И поскольку эта динамика продолжает становиться нестабильной и неопределенной в будущем, я не уверена, как долго Киев сможет удерживать их в этом когнитивном диссонансе”, — говорится в публикации.

Проблемы и преимущества российской стороны

Экспертка добавляет, что в то же время Россия имеет ограниченный уровень бронетехники, в частности, бронемашин. Вовлеченную в войну технику они совсем не пополняют такими же темпами. Следовательно, они сожгут функционирующую часть своих запасов в течение следующих двух лет, если будут продолжать действовать такими темпами.

Если они сожгут свои стратегические запасы, придется подумать о том, чтобы поставить все на паузу, пока они не смогут быстро увеличить свое новое производство. Однако, чтобы поставить Россию в такое положение, уровень потерь должен оставаться таким, каков он сегодня, а это значит, что да, Украина должна продолжать получать ту дополнительную помощь, которую она получает сейчас.

Массикот подчеркивает, что российская оборонно-промышленная база не может быстро наращивать мощности. Но если они захотят построить новые заводы и временно остановить производство, чтобы переоборудовать их и сделать более эффективными, это будет реальной большой проблемой для Украины, если смотреть на три-четыре года вперед.

В то же время российское руководство, по словам эксперта, сейчас начинает думать о войне так: "Это четырехлетняя война, а мы уже два года в ней". Итак, они смирились с тем, что это долговременное, затяжное, высокоинтенсивное событие, и они думают: "Мы должны принимать соответствующие решения по нашей оборонно-промышленной базе, и как мы будем преследовать это". И Западу нужно пытаться справиться с этими последствиями.

Напомним, российские войска недавно совершили четыре механизированных атаки на нескольких направлениях в Донецкой области, не достигнув значительных успехов. Оккупанты стремились проверить реакцию Украины после первой волны наступательных усилий РФ на севере Харьковщины.

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