Войска РФ совершили 4 атаки на Донетчине, чтобы испытать ВСУ – ISW

Российские войска недавно совершили четыре механизированных атаки на нескольких направлениях в Донецкой области, не достигнув значительных успехов. Оккупанты стремились проверить реакцию Украины после первой волны наступательных усилий РФ на севере Харьковщины.

Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

На опубликованных 27 и 28 мая кадрах видно, как российские захватчики ведут усиленные механизированные атаки в количестве взвода к востоку от Часова Яра и к востоку от Новопокровского (к северо-западу от Авдеевки). Оккупанты также вели механизированные атаки в количестве примерно роты вблизи Новомихайловки (юго-западнее Донецка) и в Старомайорском (южнее Большой Новоселки).

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Российская армия лишь незначительно продвинулась в атаках восточнее Новопокровского и Старомайорского. И ей не удалось осуществить подтвержденные наступления возле Часова Яра или Новомихайловки.

В последние дни оккупанты снизили темпы атак и наступления на севере Харьковской области и увеличили темпы атак на Покровском (Авдеевском) направлении.

Как указали в ISW, эти российские механизированные атаки – по одной на каждом из нынешних четырех операционных направлений – ограничены по сравнению с предыдущими атаками в начале или во время наступательных усилий.

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Аналитики предполагают, что вражеские атаки 27 и 28 мая преследовали цель оценить реакцию и оборонные возможности украинских войск на Донецком направлении.

"Недавние российские наступательные усилия на севере Харьковской области, вероятно, преследовали цель воспользоваться нехваткой украинской живой силы и материальных средств до того, как ожидаемая западная военная помощь прибудет на линию фронта, и создать возможности для российских войск в других местах. И российские силы, вероятно, преследовали цель проверить, могут ли существовать какие-либо из этих возможностей для применения на линии фронта в Донецкой области", – говорится в отчете Института.

Напомним, по данным аналитиков DeepState, российские войска продвинулись возле Уманского и в Старомайорском Донецкой области.

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