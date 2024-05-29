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Враг продвинулся у Уманского и в Старомайорском — Deep State

Враг продвинулся у Уманского и в Старомайорском — Deep State

Российская армия продвигается / Фото: Associated Press

Аналитики уточнили район Богдановки

Аналитики обновили карту боевых действий на востоке.

Об этом сообщает аналитический канал Deep State.

Согласно их данным, враг продвинулся возле Уманского и Старомайорского.

Также уточнен район Богдановки.

Напомним, председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко заявил, что на начальном этапе наступления оккупационных войск России в Харьковскую задачу врага было просочиться в порядки ВСУ малыми силами и занять плацдармы – чтобы потом дождаться бронетехники и создать напряжение на линии фронта. Противник хотел, чтобы в украинской армии был хаос.

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