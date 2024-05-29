В Сумской области прозвучал 81 взрыв

Враг не останавливается в своих обстрелах Сумщины.

Стала известна ситуация на приграничных Сумской области по состоянию на 21.00 28 мая 2024 года.

Об этом сообщает Сумская областная военная администрация в сообщении в соцсетях.

В течение дня россияне совершили 23 обстрела приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксирован 81 взрыв. Обстрелы подверглись Краснопольскому, Белопольскому, Хотинскому, Середино-Будскому, Березовскому, Эсманьскому, Новослободскому, Путивльскому, Глуховскому, Великописаревскому громады.

Краснопольская громада: зафиксированы артиллерийские обстрелы (6 взрывов).

Белопольская громада: россияне били из БпЛА (1 взрыв) и из артиллерии (6 взрывов).

Хотинская громада: совершены артиллерийский (1 взрыв) и минометные (2 взрыва) обстрелы.

Середино-будская громада: враг бил из артиллерии (5 взрывов), минометов (15 взрывов) и нанес удары с БпЛА (3 взрыва).

Березовская громада: совершен артиллерийский обстрел (2 взрыва).

Эсманьская громада: был обстрел из артиллерии (6 взрывов).

Путивльская громада: враг избивал из минометов (10 взрывов).

Новослободская громада: совершен минометный обстрел (4 взрыва).

Глуховская громада: зафиксирован сброс с БпЛА взрывного устройства (1 взрыв).

Великописаревская громада: нанесен удар с БпЛА (8 взрывов), произведен минометный обстрел (10 взрывов) и зафиксирован сброс с БпЛА взрывного устройства (ВОГ) (1 взрыв).

Напомним, представитель Главного управления разведки Андрей Юсов рассказал , есть ли угроза наступления России на Харьков и Сумы. По его словам, разведке хорошо известно о ситуации на пограничных.

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