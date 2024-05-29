Враг продолжает атаковать Украину беспилотниками

Россияне не останавливаются в своих атаках.

В ночь на 29 мая 2024 года в части украинских городов была объявлена воздушная тревога.

Ее объявили из-за движения вражеских беспилотников по территории Украины.

"БпЛА на границе Винницкой/Киевской/Житомирской областей, курс западный/северо-западный", — заявили в воздушных силах ВСУ.

Находитесь в укрытиях, позаботьтесь о собственной безопасности.

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Напомним, военные 47 ОМБр 13 мая сбили российский вертолет Ка-52 "Аллигатор" стоимостью 16 млн долларов.

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