В ЕС готовы учить больше украинских военных: мощное заявление Борреля

В Евросоюзе предложили увеличить количество украинских военных, проходящих боевую подготовку в ЕС. По мнению министра обороны Эстонии Ханно Певкура, численность подготовленных солдат необходимо довести до 100 тысяч до конца года.

Об этом пишет "24 Канал".

Певкур считает, что предыдущее решение увеличить тренировочные программы для украинских военных с 40 до 60 тысяч до конца августа недостаточно. Он отметил, что большое давление России на фронте требует от Европы еще больших усилий.

"Нам нужно идти на еще большие затраты. Я считаю, что это нормально – послать очень четкий сигнал о том, что мы увеличим количество украинских солдат, проходящих подготовку, до 100 тысяч, если украинцы пришлют их на тренировки", – заявил Певкур.

Высокий представитель ЕС Жозеп Боррель поддержал предложение Певкура и заявил, что ЕС готов финансировать обучение украинских военных из Европейского фонда мира. Он отметил, что учебная миссия ЕС является "очень успешной".

"Конечно, Украина хочет увеличить призыв, хочет увеличить количество войск. Солдат без подготовки – бесполезный солдат. Солдат без подготовки – это просто убийство людей, не оказывающее какой-либо поддержки в боях", – подчеркнул Боррель.

Напомним, Боррель прокомментировал наступление в Харьковской области. Высокий представитель ЕС назвал причину возможных больших изменений на линии фронта, ценой которых может стать утрата многих жизней.

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