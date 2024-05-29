В ЄС готові навчати більше українських військових: потужна заява Борреля

В Євросоюзі запропонували збільшити кількість українських військових, які проходять бойову підготовку в ЄС. На думку міністра оборони Естонії Ханно Певкура, чисельність підготовлених солдатів необхідно довести до 100 тисяч до кінця року.

Про це пише "24 Канал".

Певкур вважає, що попереднє рішення збільшити тренувальні програми для українських військових з 40 до 60 тисяч до кінця серпня є недостатнім. Він зауважив, що великий тиск Росії на фронті вимагає від Європи ще більших зусиль.

"Нам потрібно йти на ще більші витрати. Я вважаю, що це нормально – послати дуже чіткий сигнал про те, що ми збільшимо кількість українських солдатів, які проходять підготовку, до 100 тисяч, якщо українці надішлють їх на тренування", – заявив Певкур.

Високий представник ЄС Жозеп Боррель підтримав пропозицію Певкура і заявив, що ЄС готовий фінансувати навчання українських військових з Європейського фонду миру. Він зазначив, що навчальна місія ЄС є "дуже успішною".

"Звичайно, Україна хоче збільшити призов, хоче збільшити кількість військ. Солдат без підготовки – марний солдат. Солдат без підготовки – це просто вбивство людей, що не надає будь-якої підтримки в боях", – підкреслив Боррель.

Нагадаємо, Боррель прокоментував наступ на Харківщині. Високий представник ЄС назвав причину можливих великих змін на лінії фронту, ціною яких може стати втрата багатьох життів.

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