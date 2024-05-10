"Давайте подивимося правді в очі": Боррель висловився про мирний план Китаю

Так званий мирний план Китаю – це лише набір бажаних міркувань і думок. Наразі єдиним мирним планом залишається пропозиція України, однак Москва її не прийме.

Таку думку висловив головний дипломат Європейського союзу Жозеп Боррель в інтерв'ю Euronews.

"Давайте подивимося правді в очі. Подобається вам це чи ні, але реальність така, що Путін продовжує казати: "У мене є військові цілі, і доки я не доб'юся цих військових цілей, я продовжуватиму воювати". Тож мирні плани – це добре, але вам потрібен хтось, хто хоче говорити про мир", – сказав він.

Боррель від початку повномасштабного вторгнення РФ говорив, що Пекін має зіграти свою роль у наближенні миру, використавши свій вплив на Москву.

"Тоді мене сильно критикували, тому що Китай, безумовно, на боці Росії. Але навіть якщо він на боці Росії, я вважаю, що Китай повинен зіграти свою роль. Китай – постійний член Ради Безпеки. Саме Китай має найбільший вплив на Росію. Досі Китай не постачав зброю Росії", – додав дипломат.

Нагадаємо, Володимир Зеленський під час саміту G20 назвав умови миру з агресоркою Росією. Зокрема, РФ повинна вивести свої війська з української території та заплатити за завдану шкоду. "Є українська формула миру. Миру для України, Європи та світу. І є набір рішень, які можна реалізувати, щоб дійсно гарантувати мир", – наголосив президент.

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