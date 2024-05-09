Нова посада Залужного і не тільки: Зеленський провів кадрові зміни в ЗСУ

Президент України Володимир Зеленський видав кілька указів, якими провів кадрові зміни в керівництві ЗСУ.

ТСН.ua зібрав усе про кадрові зміни у війську за 9 травня.

Нова посада Залужного

Зеленський своїм указом № 309/2024 звільнив генерала Валерія Залужного з військової служби за станом здоров’я.

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"Звільнити генерала Залужного Валерія Федоровича з військової служби у відставку за станом здоровʼя з правом носіння військової форми одягу", – йдеться в документі.

Нагадаємо, президент ще 8 лютого відправив генерала у відставку з посади головнокомандувача ЗСУ, а от з військової служби звільнив тільки зараз. Раніше Залужний був визнаний непридатним до служби, відповідно до рішення ВЛК.

Іншим своїм указом №316 Зеленський призначив Залужного послом України у Великій Британії:

"Призначити Залужного Валерія Федоровича Надзвичайним і Повноважним Послом України у Сполученому Королівстві Великої Британії і Північної Ірландії".

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Новий командувач ССО

Зеленський змінив командувача Сил спеціальних операцій ЗСУ. Своїм указом №313 президент звільнив з посади Сергія Лупанчука (працював на посаді від 3 листопада 2023 року). Іншим указом – №314 – глава держави призначив новим командувачем ССО Олександра Трепака.

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Олександр Трепак – Герой України, був командиром Кіровоградського 3-го полку спецпризначення, пізніше призначений начальником штабу – заступником командувача Сил спецоперацій.

Зауважимо, ССО – окремий підрозділ у складі ЗСУ. До нього входять частини спеціального призначення і підрозділи інформаційно-психологічних спеціальних операцій. Комплектуються спеціально навченими фахівцями у сферах розвідки. Члени ССО виконують складні, небезпечні, а інколи й політично чутливі операції.

Командувач ССО Олександр Трепак / Фото: офіційний сайт ССО

Новий командувач Сил підтримки ЗСУ

Зеленський звільнив з посади командувача Сил підтримки ЗСУ бригадного генерала Олександра Яковця і призначив новим командувачем Дмитра Герегу.

Дмитро Герега – українським воєначальник, має звання генерал-майора. Від 2021 року працює в Силах підтримки ЗСУ. Народився в Хотинському районі Чернівецької області. Від 2014 року брав участь у бойових діях в зоні АТО.

Командувач Сил підтримки ЗСУ Дмтро Герега / Фото: armyinform.com.ua

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