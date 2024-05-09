Рада звільнила міністра Сольського

Посадовець підозрюється у заволодінні державною землею та у спробі заволодіння землями.

Верховна Рада звільнила Миколу Сольського за посади міністра аграрної політики та продовольства.

Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк.

"Парламент звільнив Миколу Сольского з міністра аграрної політики. За – 273", – написав народний депутат у Мережі.

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Нагадаємо, 26 квітня ВАКС обрав запобіжний захід Сольському у вигляді двох місяців тримання під вартою з альтернативою застави. Посадовець вже вийшов під заставу.

Сольский підозрюється у заволодінні державною землею на 291 млн грн та у спробі заволодіння землею ще на 190 млн грн.

Після оголошення підозри Сольський написав заяву про відставку з посади міністра.

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