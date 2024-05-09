Рада уволила министра Сольского

Чиновник подозревается в завладении государственной землей и в попытке завладения землями.
Верховная Рада уволила Николая Сольского за должности министра аграрной политики и продовольствия.
Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк.
"Парламент уволил Николая Сольского из министра аграрной политики. За – 273", – написал народный депутат в Сети.
Напомним, 26 апреля ВАКС избрал меру пресечения Сольскому в виде двух месяцев содержания под стражей с альтернативой залога. Чиновник уже вышел под залог.
Сольский подозревается в завладении государственной землей на 291 млн. грн. и в попытке завладения землей еще на 190 млн. грн.
После оглашения подозрения Сольский написал заявление об отставке с должности министра.
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