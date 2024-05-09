Рада уволила министра Сольского

Чиновник подозревается в завладении государственной землей и в попытке завладения землями.

Верховная Рада уволила Николая Сольского за должности министра аграрной политики и продовольствия.

Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк.

"Парламент уволил Николая Сольского из министра аграрной политики. За – 273", – написал народный депутат в Сети.

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Напомним, 26 апреля ВАКС избрал меру пресечения Сольскому в виде двух месяцев содержания под стражей с альтернативой залога. Чиновник уже вышел под залог.

Сольский подозревается в завладении государственной землей на 291 млн. грн. и в попытке завладения землей еще на 190 млн. грн.

После оглашения подозрения Сольский написал заявление об отставке с должности министра.

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