Суд взял под стражу министра Сольского

Министр подозревается в завладении государственной землей на 291 млн грн и попытке завладения землей еще на 190 млн грн.

Высший антикоррупционный суд Украины 26 апреля избрал меру пресечения министру агрополитики Николаю Сольскому в виде двух месяцев содержания под стражей с альтернативой залога.

Об этом сообщает "Суспільне".

ВАКС удовлетворил ходатайство прокуроров и избрал Сольскому меру пресечения в виде содержания под стражей до 24 июня с возможностью внесения залога.

Также читайте Рассказывал верующим о позициях ВСУ: митрополита Святогорской лавры УПЦ МП взяли под стражу

Прокуроры просили назначить размер залога в 200 млн грн, однако суд уменьшил его до 75 млн 700 тыс. грн.

Если Сольский выйдет из СИЗО под залог, то будет обязан прибывать по требованию детектива НАБУ, следователя или суда, не покидать Киев, не общаться со свидетелями по делу, сдать на хранение паспорт и другие документы, носить электронный браслет.

Кроме того, министру запретили общаться с его заместителем.

Напомним, Сольского и других чиновников подозревают в схеме завладения государственной землей на 291 млн грн и в попытке завладения землей еще на 190 млн грн. По данным НАБУ, в состав преступной группы также входили должностные лица органов Госгеокадастра и лица, контролировавшие деятельность этих органов.

25 апреля стало известно, что Сольский написал заявление об отставке с должности министра. Верховная Рада рассмотрит его заявление на одном из ближайших пленарных заседаний.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Сделка на сотни миллионов! Украинского министра поймали с поличным!

Читайте также: