Сколько заработали министры за 2023 год: рейтинг вас удивит

Стали известны зарплаты всех министров Украины за 2023 год.

В Украине завершилась кампания подачи электронных деклараций за 2023 год. По данным НАПК, о своих доходах отчитались 664 тысячи чиновников, что меньше, чем в 2022-м.

Об этом пишет издание "Слово и дело", которое пересмотрело декларации членов правительства и составило рейтинг их зарплат за прошлый год.

Лидером по размеру зарплаты в прошлом году был министр иностранных дел Дмитрий Кулеба — 1 млн 368,7 тыс. гривен. Это немного больше, чем в 2022-м (тогда было 1,2 млн).

На втором месте — министр юстиции Денис Малюска, заработавший за год 1 млн 235,2 тыс. гривен.

Глава МВД Игорь Клименко (был назначен 3 февраля), уже бывшая министерша по делам ветеранов Юлия Лапутина, министр энергетики Герман Галущенко, министр защиты окружающей среды Руслан Стрелец, министерша социальной политики Оксана Жолнович, министр финансов Сергей Марченко и глава Минздрава Виктор Ляшко заработали, согласно декларациям, около 1,1 млн. гривен.

Чуть больше миллиона гривен зарплаты задекларировали также и.о. министра молодежи и спорта Матвей Бедный, и.о. министра культуры Ростислав Карандеев и министр Кабмина Олег Немчинов.

Оксен Лесной, в марте вступивший в должность министра образования и науки, заработал 982 тыс. гривен.

Приблизительно одинаковые зарплаты задекларировали вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина (978,7 тыс. гривен), первая вице-премьер Юлия Свириденко (976 тыс. гривен), премьер-министр Денис Шмигаль (974,8 тыс. гривен). гривен), вице-премьер Ирина Верещук (974,7 тыс. гривен), вице-премьер по восстановлению Александр Кубраков (974,5 тыс. гривен), министр аграрной политики Николай Сольский (971,5 тыс. гривен), вице-премьер по инновации, развитию образования, науки и технологий Михаил Федоров (969,3 тыс. гривен).

Министр по вопросам развития стратегических отраслей промышленности Александр Камышин, назначенный в марте, получил 890,1 тыс. гривен зарплаты.

Меньше всего в 2023 году заработал Рустем Умеров — 442,3 тыс. гривен, но он был назначен министром обороны только 3 сентября.

Напомним, 29 марта президент Украины Владимир Зеленский обнародовал декларацию лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления, об имуществе, доходах, расходах и обязательствах финансового характера за 2023 год.

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