Скільки заробили міністри за 2023 рік: рейтинг вас здивує

Стали відомі зарплати усіх міністрів України за 2023 рік.

В Україні завершилася кампанія подання електронних декларацій за 2023 рік. За даними НАЗК, про свої доходи відзвітували 664 тисячі чиновників, що менше, ніж в 2022-му.

Про це пише видання “Слово і діло”, яке переглянуло декларації членів уряду та склало рейтинг їхніх зарплат за минулий рік.

Лідером за розміром зарплати минулого року був міністр закордонних справ Дмитро Кулеба — 1 млн 368,7 тис. гривень. Це трохи більше, ніж в 2022-му (тоді було 1,2 млн).

На другому місці — міністр юстиції Денис Малюська, який заробив за рік 1 млн 235,2 тис. гривень.

Голова МВС Ігор Клименко (був призначений 3 лютого), вже колишня міністерка у справах ветеранів Юлія Лапутіна, міністр енергетики Герман Галущенко, міністр захисту довкілля Руслан Стрілець, міністерка соціальної політики Оксана Жолнович, міністр фінансів Сергій Марченко та голова МОЗ Віктор Ляшко заробили у минулому році, згідно з деклараціями, близько 1,1 млн гривень.

Трохи більше за мільйон гривень зарплати задекларували також в.о. міністра молоді та спорту Матвій Бідний, в.о. міністра культури Ростислав Карандєєв та міністр Кабміну Олег Немчінов.

Оксен Лісовий, який у березні обійняв посаду міністра освіти та науки, заробив 982 тис. гривень.

Приблизно однакові зарплати задекларували віцепрем'єрка із питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина (978,7 тис. гривень), перша віцепрем'єрка Юлія Свириденко (976 тис. гривень), прем'єр-міністр Денис Шмигаль (974,8 тис. гривень) , віцепрем'єрка Ірина Верещук (974,7 тис. гривень), віцепрем'єр із відновлення Олександр Кубраков (974,5 тис. гривень), міністр аграрної політики Микола Сольський (971,5 тис. гривень), віцепрем'єр з інновації , розвитку освіти, науки та технологій Михайло Федоров (969,3 тис. гривень).

Міністр із питань розвитку стратегічних галузей промисловості Олександр Камишін, призначений у березні, отримав 890,1 тис. гривень зарплати.

Найменше у 2023 році заробив Рустем Умєров — 442,3 тис. гривень, але його було призначено міністром оборони лише 3 вересня.

Нагадаємо, 29 березня президент України Володимир Зеленський оприлюднив декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, про майно, доходи, витрати та зобов'язання фінансового характеру за 2023 рік.

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