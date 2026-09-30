Семья Галущенко жила в Женеве в апартаментах за 9 тысяч долларов в месяц

Герман Галущенко / © .facebook.com/Герман Галущенко

Реклама

Дети бывшего министра энергетики и юстиции Германа Галущенко в 2025 году вместе с его бывшей женой Ольгой Богдановой проживали в роскошных апартаментах в Женеве на берегу Женевского озера. Аренда квартиры площадью 220 квадратных метров в год обходилась более чем в 85 тысяч швейцарских франков — почти 4,5 млн грн, или около 9 тысяч долларов в месяц.

Об этом говорится в расследовании проекта «Схеми» «Радио Свобода».

Реклама

Журналисты выяснили, что квартира расположена на набережной Гюстав-Адор в одном из самых престижных районов Женевы. Апартаменты находятся в историческом здании на берегу Женевского озера.

Реклама

Галущенко не указал аренду в декларации

По данным «Схем», аренда этой квартиры не была указана в декларации Галущенко, которую он подал во время увольнения с должности министра юстиции.

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции в ходе полной проверки декларации установило, что экс-министр не задекларировал ряд сведений на общую сумму более 55,5 млн грн. НАПК указало на признаки декларирования недостоверной информации.

В документах НАПК указано, что бывшая жена Галущенко подтвердила проживание вместе с детьми в швейцарской квартире в течение 2025 года на основании договора аренды.

В то же время сам Галущенко заявил НАПК, что не знал об аренде этого жилья. По его словам, после развода в 2022 году бывшая жена занимается воспитанием общих детей, а о том, что квартира находится в пользовании детей, он якобы узнал только в 2026 году из материалов уголовного производства.

Реклама

Роскошная жизнь в Швейцарии

Журналисты «Схем» установили, в каком доме находятся эти апартаменты. Он расположен на набережной Гюстав-Адор, недалеко от парка Ла-Гранж и Женевского озера.

Дом, в котором семья Галущенко снимала квартиру в Женеве / © Google Maps

Согласно данным расследования, семья Галущенко могла находиться в этом районе Женевы и ранее. Журналисты обнаружили свидетельства того, что бывшая супруга экс-министра посещала заведения неподалеку от дома в 2023–2024 годах.

Кроме того, «Схеми» обратили внимание на учебу одного из сыновей Галущенко в швейцарском частном колледже College Alpin Beau Soleil. По данным журналистов, учеба и проживание в этом заведении могут стоить до 200 тысяч долларов в год.

Семья также сфотографировалась у Женевского озера, в частности на фоне знаменитого фонтана Же-До, расположенного неподалеку от дома.

Реклама

Журналисты отмечают, что если ориентироваться на стоимость аренды в 2025 году и предположить аналогичную цену в предыдущие годы, общие расходы на жилье в Женеве с 2023-го по 2026 год могли составить около 20 млн грн.

«Схеми» пытались получить комментарии от Германа Галущенко и его бывшей супруги. Адвокаты экс-министра не предоставили комментариев, а Богданова не ответила на сообщения и звонки журналистов.

Напомним, что, по данным НАБУ, в течение 2021–2025 годов в пользу экс-министра было «отмыто» 12 млн долларов. Из этой суммы более 7 млн долларов перевели на счета двух компаний на Маршалловых островах, которые были оформлены на бывшую супругу и детей Галущенко. Еще 4 млн долларов были выданы наличными в Швейцарии.

Новости партнеров

Новости партнеров