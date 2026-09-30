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Чихуахуа, которого приютила Нацгвардией, стал звездой военных мероприятий (фото)
Чихуахуа по имени Командо стал самым маленьким членом Национальной гвардии Мексики, преодолев полный курс подготовки для поисково-спасательных операций.
Чихуахуа по имени Командо, которого приютила Национальная гвардия Мексики, стал одним из самых узнаваемых публичных символов этого силового ведомства.
Об этом сообщают Reuters, а также ряд СМИ, в том числе 10 News.
Песик попал в ряды гвардии в возрасте семи месяцев после того, как его пожилые владельцы больше не могли о нем заботиться.
«Крошечный Командо весит всего 7 кг, поэтому вряд ли в ближайшее время будет участвовать в патрулировании, что требует значительных физических усилий. В то же время, он сопровождает бойцов во время общественных мероприятий и акций по налаживанию связей с населением», — говорится в сообщении.
Однако собака регулярно появляется на церемониях и общественных мероприятиях, где обращает на себя внимание военных и гражданских.
На военной базе в Мехико один из представителей Национальной гвардии даже одел на Командо военный шлем.
По данным Reuters, именно благодаря появлениям на официальных мероприятиях и встречах с общественностью чихуахуа стал одним из самых узнаваемых «лиц» Национальной гвардии Мексики.
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