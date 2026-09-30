ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Разное
Количество просмотров
690
Время на прочтение
1 мин

Чихуахуа, которого приютила Нацгвардией, стал звездой военных мероприятий (фото)

Чихуахуа по имени Командо стал самым маленьким членом Национальной гвардии Мексики, преодолев полный курс подготовки для поисково-спасательных операций.

Автор публикации
Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
Комментарии
Подпишитесь на нас в Google
Чихуахуа, которого приютила Нацгвардией, стал звездой военных мероприятий (фото)

Полиция Мексики Фото иллюстративная / © Associated Press

Чихуахуа по имени Командо, которого приютила Национальная гвардия Мексики, стал одним из самых узнаваемых публичных символов этого силового ведомства.

Об этом сообщают Reuters, а также ряд СМИ, в том числе 10 News.

Песик попал в ряды гвардии в возрасте семи месяцев после того, как его пожилые владельцы больше не могли о нем заботиться.

«Крошечный Командо весит всего 7 кг, поэтому вряд ли в ближайшее время будет участвовать в патрулировании, что требует значительных физических усилий. В то же время, он сопровождает бойцов во время общественных мероприятий и акций по налаживанию связей с населением», — говорится в сообщении.

Однако собака регулярно появляется на церемониях и общественных мероприятиях, где обращает на себя внимание военных и гражданских.

Чихуахуа по имени Командо Фото сундуков видео 10News

Чихуахуа по имени Командо Фото сундуков видео 10News

На военной базе в Мехико один из представителей Национальной гвардии даже одел на Командо военный шлем.

По данным Reuters, именно благодаря появлениям на официальных мероприятиях и встречах с общественностью чихуахуа стал одним из самых узнаваемых «лиц» Национальной гвардии Мексики.

Напомним, пес с «человеческим» выражением лица удивил Сеть. Lil' Max покорил пользователей благодаря необычной «человеческой» мимике.

Связанные темы

Комментарии
Сортировать:
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie