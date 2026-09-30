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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Різне
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Чихуахуа, якого прихистила Нацгвардія, став зіркою військових заходів (фото)

Чихуахуа на ім’я Командо став найменшим членом Національної гвардії Мексики, здолавши повний курс підготовки для пошуково-рятувальних операцій.

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Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
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Чихуахуа, якого прихистила Нацгвардія, став зіркою військових заходів (фото)

Поліція Мексики Фото ілюстративне / © Associated Press

Чихуахуа на ім’я Командо, якого прихистила Національна гвардія Мексики, став одним із найвпізнаваніших публічних символів цього силового відомства.

Про це повідомляють Reuters, а також низка ЗМІ, зокрема 10 News.

Песик потрапив до лав гвардії у віці семи місяців після того, як його літні власники більше не могли про нього піклуватися.

«Крихітний Командо важить лише 7 кг, тож навряд чи найближчим часом братиме участь у патрулюванні, що вимагає значних фізичних зусиль. Натомість він супроводжує бійців під час громадських заходів та акцій із налагодження зв’язків із населенням», — йдеться у повідомленні.

Проте собака регулярно з’являється на церемоніях та громадських заходах, де привертає увагу військових і цивільних.

Чихуахуа на ім’я Командо Фото скрин відео 10 News

Чихуахуа на ім’я Командо Фото скрин відео 10 News

На військовій базі в Мехіко один із представників Національної гвардії навіть одягнув на Командо військовий шолом.

За даними Reuters, саме завдяки появам на офіційних заходах та зустрічах із громадськістю чихуахуа став одним із найбільш упізнаваних «облич» Національної гвардії Мексики.

Нагадаємо, пес із «людським» виразом обличчя здивував Мережу. Lil’ Max підкорив користувачів завдяки незвичайній «людській» міміці.

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