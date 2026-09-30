Дипломатичний скандал між Києвом і Сеулом: розвідка Південної Кореї розкрила правду про таємну угоду

Сеул спростував обіцянки військової допомоги Україні / © Getty Images

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У середу, 30 вересня, представники Національної розвідувальної служби Південної Кореї офіційно заявили, що їхня країна не давала Україні жодних обіцянок щодо надання військової підтримки в обмін на передавання двох захоплених у полон північнокорейських солдатів.

Про це повідомляє Channel News Asia.

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Мотиви заяви Зеленського та зброя для ЗСУ

За словами південнокорейського депутата Ю Йон Ха, Україна не висувала жодних попередніх умов під час екстрадиції двох бійців, яких захопили в Курській області Росії. Парламентар припустив, що президент Володимир Зеленський навмисно оголосив про цей крок на Генеральній асамблеї ООН, щоб стимулювати громадську підтримку в Південній Кореї щодо надання Києву озброєння.

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Як уточнює інформаційне агентство Reuters, Південна Корея є одним із найбільших виробників зброї у світі. Попри постійний тиск з боку західних країн та заклики Києва допомогти із системами протиповітряної оборони, Сеул досі обмежується виключно нелетальною допомогою, зокрема постачанням обладнання для розмінування.

Самі військовослужбовці були доправлені на територію Південної Кореї ще в середині вересня, і медики не виявили в них жодних проблем зі здоров’ям. Оскільки ці солдати належали до сил спеціального призначення КНДР, їхній допит може надати безцінну інформацію про військові можливості Пхеньяна, методи тренувань та особливості участі в російсько-українській війні.

Статус перебіжчиків та міжнародне право

Аналітики The Independent зазначають, що розслідування справ перебіжчиків під егідою корейської розвідки може тривати до 90 днів. Фахівці ретельно перевірятимуть їхні особи, причини втечі та будь-які ризики для національної безпеки.

Відповідно до міжнародного гуманітарного права та принципу неповернення, цих солдатів не можуть депортувати назад до Північної Кореї, адже там їм гарантовано загрожують тортури та розправа. Ба більше, лідер КНДР Кім Чен Ин раніше публічно вихваляв тих бійців, які вчинили самогубство під час боїв на Курщині, аби лише не потрапити до українського полону. Експерти наголошують, що міжнародне право дає всі підстави передати полонених до третьої країни за їхнім власним і добровільним бажанням.

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Дипломатичний конфлікт між Києвом і Сеулом — останні новини

Між Україною та Південною Кореєю виникла серйозна дипломатична криза через публічне розголошення інформації про передавання північнокорейських військовополонених. Скандал між Києвом і Сеулом набирає обертів, адже азійські партнери звинувачують українського президента в порушенні попередньої домовленості про конфіденційність, тоді як Офіс президента заперечує існування такої угоди.

Сеул пояснює своє обурення тим, що збереження операції в таємниці було критично важливим для гарантування безпеки самих перебіжчиків та їхніх родин у КНДР. Українська сторона натомість наголошує, що повідомила лише сам факт екстрадиції без розкриття чутливих деталей, а суспільство має право знати про долю захоплених на фронті окупантів.

Через різке посилення дипломатичної напруги Південна Корея викликала представника України — виконувача обов’язків посла Андрія Вєшкіна. Перший заступник міністра закордонних справ Пак Юн Джу особисто передав українському дипломату рішучу позицію уряду та зажадав офіційних пояснень і вибачень за цей інцидент.

Південнокорейський високопосадовець прямо заявив, що категоричне заперечення Києвом факту існування домовленості про нерозголошення серйозно підриває взаємну довіру. На переконання Сеула, такі дії українського керівництва завдають істотної шкоди дружнім відносинам між двома державами.

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