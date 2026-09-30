Українська блогерка після викриття екснареченого Парфенюка в аб'юзі закрутила новий роман

Ілля Парфенюк та Сімбочка з донькою / © instagram.com/simbochkka

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Українська блогерка Сімбочка, яка нещодавно потрапила у ДТП, після гучного розриву зі співаком Іллею Парфенюком зізналася, що вже близько пів року перебуває у нових стосунках.

Про зміни в особистому житті зірка Мережі розповіла в інтерв’ю Маші Єфросиніній. Блогерка підтвердила, що зараз закохана та щаслива, однак після невдалого попереднього досвіду публічних стосунків не збирається демонструвати свого обранця. Лиш додала, що регулярно навідується до нього в Одесу та дуже добре ладить з його мамою.

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«Щось особисте вже як пів року… Коротко можу сказати: щаслива. Закохана. Але цього разу не хочу, аби щось спливало в Мережі. Щастя любить тишу. Роблю висновки», — поділилася Сімбочка.

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Сімбочка / © instagram.com/simbochkka

Водночас блогерку запитали про її стосунки з Іллею Парфенюком. Після розриву колишні наречені так і не змогли порозумітися. За словами Сімбочки, вона ще у стосунках неодноразово намагалася знайти порозуміння з колишнім, однак ті спроби не дали результату. Проте зараз спілкування з колишнім усе ж існує заради спільної донечки.

«Я щиро ставилася до нього. Нам не вдалося жодного разу знайти зв'язок. Дуже часто намагалася, клянусь. Ми досі так і не поспілкувалися. Я просто «схавала». Якщо не можу змінити ситуацію, то я змінюю свій погляд на неї. Можливо, ми дійсно були чужими людьми одне для одного», — зазначила блогерка.

Ілля Парфенюк і Сімбочка

Скандальне розлучення Сімбочки та Іллі Парфенюка

Роман Сімбочки та Іллі Парфенюка свого часу привертав значну увагу аудиторії. Пара відкрито демонструвала свої почуття, а згодом закохані заручилися. За час стосунків вони також стали батьками доньки Софії.

Однак після народження дитини їхні стосунки почали давати тріщину, а зрештою пара розійшлася. Розрив супроводжувався гучними публічними заявами та взаємними претензіями. Зокрема, Сімбочка звинуватила співака в аб’юзивній поведінці, коли вона була вагітною, та оприлюднила компромат на зірку.

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Тоді ж Парфенюк заперечив звинувачення в домашньому насильстві. Навесні минулого колишні все ж таки зустрілися заради майбутнього виховання спільної дитини. Нині Сімбочка поринула у материнство, мирно ділить фінансові зобов’язання з батьком Софії, та розвиває нові стосунки.

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