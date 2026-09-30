"Були частиною мого життя": зірка "Жіночого кварталу" пригадала близькі стосунки з Потапом і Настею

Марта Адамчук

Реклама

Зірка «Жіночого кварталу» та українська співачка Марта Адамчук відверто розповіла про роботу з Потапом і Настею Каменських та пояснила, чому досі болісно сприймає зміни, які відбулися з артистами.

Її історія з відомою парою почалася ще під час навчання в університеті. Тоді Потап і Настя Каменських шукали бек-вокалістку для живих виступів. Марту запросили на прослуховування за рекомендацією музикантів. На репетиції вона одразу знайшла спільну вокальну манеру з Настею. Згодом артистка стала частиною команди на три роки. Разом вони багато гастролювали та проводили чимало часу поза сценою.

Реклама

«Ця тема мене також зачіпає особисто, тому що Потап та Настя були частиною мого життя — я з ними працювала три роки — ми постійно їздили разом на гастролі і вони були зі мною поряд на початку моєї кар’єри. Тому мені дуже неприємно бачити те, що сталося», — зізналася Марта в інтерв’ю Blick.ua.

Реклама

Марта Адамчук

Співачка наголосила, що не береться засуджувати колишніх колег, хоча визнає: їхні рішення її сильно розчаровують. Водночас Адамчук вважає, що Потап міг би спрямувати свою енергію та організаторські здібності на допомогу Україні. За словами артистки, вона навіть уявляла, як він міг би їздити до військових із виступами або допомагати із забезпеченням фронту.

«Я не забираю у людини право боятися, але коли весь світ на тебе дивиться, то цей страх варто проявляти дуже обережно — щоб нікому не нашкодити», — зазначила Адамчук.

Марта Адамчук

Окремо Марта пояснила, чому, на її думку, сьогоднішній український шоубізнес так сильно відрізняється від того, яким був раніше. Вона вважає, що змінився не лише склад артистів, а й суспільний запит. Тепер від виконавців очікують чесності та здатності відчувати те, чим живе країна. На думку співачки, перебувати далеко від України й створювати музику про її реалії значно складніше, адже частину контексту неможливо відчути на відстані.

«І мені здається, що запит дуже сильно зорієнтований на чесність. Ти вже не можеш просто взяти і скласти пісню — тільки стопроцентне попадання, відчуття людей і ситуацій. А зі сторони, здалеку таке не відчуєш», — сказала артистка.

Реклама

Марта Адамчук

При цьому власний досвід роботи з Потапом і Настею вона згадує зовсім інакше. За словами Адамчук, потрапити до їхньої команди їй допомогли музиканти, які вже з ними працювали. На прослуховуванні Марта разом із Каменських заспівала у два голоси, і саме їхнє вокальне поєднання стало вирішальним.

«У нас з Настею дуже злились тембри — на цьому кастинг і було завершено, а мене прийнято на роботу. Ми, власне, одразу почали всі разом репетирувати», — пригадала співачка.

Марта Адамчук

Три роки спільних гастролей, за словами Марти, сформували між нею та Каменських близькі стосунки. Артистка каже, що вони настільки багато часу проводили разом, що навіть почувалися схожим чином і часом одночасно хворіли. Коли ж Адамчук вирішила піти з команди, Настя не стала її утримувати та підтримала прагнення побудувати сольну кар’єру.

«Настя завжди з повагою ставилася до мене. А коли я від них зібралася йти, вона мені щиро сказала: „Я не хочу, щоб ти йшла, але я не маю права тебе зупиняти, бо ти хочеш будувати своє життя як сольна артистка і в цьому я розумію тебе, як ніхто“», — розповіла Марта.

Реклама

Марта Адамчук

Нагадаємо, нещодавно Марта Адамчук у 40 років зізналася, чому досі не має дітей.

Новини партнерів