Елісон Ганніган / © Associated Press

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Американська акторка Елісон Ганніган, яка зіграла головні ролі у серіалах «Баффі — переможниця вампірів» та «Як я зустрів вашу маму», шокувала неймовірною схожістю з донькою.

Артистка поділилась родинною світлиною у своєму Instagram. Зокрема, знаменитість розповіла про спільне дозвілля з донькою. Акторка поділилась, що разом із 14-річною Ківою побувала на заході, що організовував популярний британський бренд преміальних м’яких іграшок.

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Елісон Ганніган зазначила, що вони з донькою неабияк повеселились та чудово провели час удвох. Разом із тим акторка опублікувала свіже фото. Мама з донькою зробила селфі.

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Елісон Ганніган із молодшою донькою / © instagram.com/alysonhannigan

Користувачі були приголомшені побаченою світлиною. Фани Елісон Ганніган зазначили її неймовірну схожість із донькою. Вони говорили, що акторка та Ківа — немов копії. Деякі жартома запитували, чи це точно донька, а не сестра-близнючка.

У твоєї доньки точна копія твого обличчя!

Ця дівчина — твоя близнючка!

Це твоя донька чи сестра-близнючка?

Зазначимо, Елісон Ганніган від жовтня 2003 року перебуває в шлюбі з актором Алексісом Денісофом. Пара виховує двох доньок — 17-річну Сатьяну та 14-річну Ківу.

Нагадаємо, нещодавно український режисер Алан Бадоєв замилував рідкісними фото з батьком. Знаменитість здивував їхньою схожістю.

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