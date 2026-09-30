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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
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149
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1 хв

Зірка "Баффі — переможниця вампірів" шокувала неймовірною схожістю з донькою: "Це сестра-близнючка?"

Елісон Ганніган показала свіже фото з 14-річною донькою. Прихильники артистки були приголомшені їхньою схожістю.

Автор публікації
Фото автора: Валерія Сулима Валерія Сулима
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Елісон Ганніган

Елісон Ганніган / © Associated Press

Американська акторка Елісон Ганніган, яка зіграла головні ролі у серіалах «Баффі — переможниця вампірів» та «Як я зустрів вашу маму», шокувала неймовірною схожістю з донькою.

Артистка поділилась родинною світлиною у своєму Instagram. Зокрема, знаменитість розповіла про спільне дозвілля з донькою. Акторка поділилась, що разом із 14-річною Ківою побувала на заході, що організовував популярний британський бренд преміальних м’яких іграшок.

Елісон Ганніган зазначила, що вони з донькою неабияк повеселились та чудово провели час удвох. Разом із тим акторка опублікувала свіже фото. Мама з донькою зробила селфі.

Елісон Ганніган із молодшою донькою / © instagram.com/alysonhannigan

Елісон Ганніган із молодшою донькою / © instagram.com/alysonhannigan

Користувачі були приголомшені побаченою світлиною. Фани Елісон Ганніган зазначили її неймовірну схожість із донькою. Вони говорили, що акторка та Ківа — немов копії. Деякі жартома запитували, чи це точно донька, а не сестра-близнючка.

  • У твоєї доньки точна копія твого обличчя!

  • Ця дівчина — твоя близнючка!

  • Це твоя донька чи сестра-близнючка?

Зазначимо, Елісон Ганніган від жовтня 2003 року перебуває в шлюбі з актором Алексісом Денісофом. Пара виховує двох доньок — 17-річну Сатьяну та 14-річну Ківу.

Нагадаємо, нещодавно український режисер Алан Бадоєв замилував рідкісними фото з батьком. Знаменитість здивував їхньою схожістю.

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