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Зірка "Баффі — переможниця вампірів" шокувала неймовірною схожістю з донькою: "Це сестра-близнючка?"
Елісон Ганніган показала свіже фото з 14-річною донькою. Прихильники артистки були приголомшені їхньою схожістю.
Американська акторка Елісон Ганніган, яка зіграла головні ролі у серіалах «Баффі — переможниця вампірів» та «Як я зустрів вашу маму», шокувала неймовірною схожістю з донькою.
Артистка поділилась родинною світлиною у своєму Instagram. Зокрема, знаменитість розповіла про спільне дозвілля з донькою. Акторка поділилась, що разом із 14-річною Ківою побувала на заході, що організовував популярний британський бренд преміальних м’яких іграшок.
Елісон Ганніган зазначила, що вони з донькою неабияк повеселились та чудово провели час удвох. Разом із тим акторка опублікувала свіже фото. Мама з донькою зробила селфі.
Користувачі були приголомшені побаченою світлиною. Фани Елісон Ганніган зазначили її неймовірну схожість із донькою. Вони говорили, що акторка та Ківа — немов копії. Деякі жартома запитували, чи це точно донька, а не сестра-близнючка.
У твоєї доньки точна копія твого обличчя!
Ця дівчина — твоя близнючка!
Це твоя донька чи сестра-близнючка?
Зазначимо, Елісон Ганніган від жовтня 2003 року перебуває в шлюбі з актором Алексісом Денісофом. Пара виховує двох доньок — 17-річну Сатьяну та 14-річну Ківу.
Нагадаємо, нещодавно український режисер Алан Бадоєв замилував рідкісними фото з батьком. Знаменитість здивував їхньою схожістю.