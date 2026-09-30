Схожа на маму: 18-річна донька Мілли Йовович у джинсах прийшла на показ Dior

Евер Андерсон / © Getty Images

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18-річна Евер Андерсон, донька акторки Мілли Йовович та режисера Пола Андерсона, стала однією з гостей показу Dior у рамках Тижня моди в Парижі. Презентація жіночої колекції сезону весна-літо 2027 відбулася 29 вересня в саду Тюїльрі.

Для виходу на захід модель та акторка Евер обрала лаконічний образ і відмовилася від яскравого макіяжу, зробивши ставку на природну красу. Перед показом донька Мілли Йовович позувала фотографам, продемонструвавши свіжий і максимально природний образ.

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Евер Андерсон / © Getty Images

Дівчина одягла білу футболку, потерті джинси та жакет. Свій образ вона доповнила чорною сумкою та мюлями з бантиками.

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Зазначимо, Евер поступово будує власну кар’єру в кіно та модельному бізнесі. Вже кілька місяців вона активно співпрацює з Dior. На початку року молода акторка та модель стала амбасадоркою французького модного дому, а під час Венеціанського кінофестивалю встигла з’явитися одразу в кількох образах від Dior.

Зокрема, на прем’єрі фільму «Отець Джо», де зіграла одну з головних ролей разом з Аль Пачіно та Кіфером Сазерлендом, вона вийшла на червону доріжку в блискучій сукні бренду з круїзної колекції.

Евер Андерсон / © Getty Images

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