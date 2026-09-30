ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
288
Час на прочитання
1 хв

Схожа на маму: 18-річна донька Мілли Йовович у джинсах прийшла на показ Dior

Дівчина пішла слідами мами й будує свою кар’єру в шоу-бізнесі, тому відвідує світські заходи.

Автор публікації
Фото автора: Юлія Кудринська Юлія Кудринська
Коментарі
Підпишіться на нас в Google
Евер Андерсон

Евер Андерсон / © Getty Images

18-річна Евер Андерсон, донька акторки Мілли Йовович та режисера Пола Андерсона, стала однією з гостей показу Dior у рамках Тижня моди в Парижі. Презентація жіночої колекції сезону весна-літо 2027 відбулася 29 вересня в саду Тюїльрі.

Для виходу на захід модель та акторка Евер обрала лаконічний образ і відмовилася від яскравого макіяжу, зробивши ставку на природну красу. Перед показом донька Мілли Йовович позувала фотографам, продемонструвавши свіжий і максимально природний образ.

Евер Андерсон / © Getty Images

Евер Андерсон / © Getty Images

Дівчина одягла білу футболку, потерті джинси та жакет. Свій образ вона доповнила чорною сумкою та мюлями з бантиками.

Зазначимо, Евер поступово будує власну кар’єру в кіно та модельному бізнесі. Вже кілька місяців вона активно співпрацює з Dior. На початку року молода акторка та модель стала амбасадоркою французького модного дому, а під час Венеціанського кінофестивалю встигла з’явитися одразу в кількох образах від Dior.

Зокрема, на прем’єрі фільму «Отець Джо», де зіграла одну з головних ролей разом з Аль Пачіно та Кіфером Сазерлендом, вона вийшла на червону доріжку в блискучій сукні бренду з круїзної колекції.

Евер Андерсон / © Getty Images

Евер Андерсон / © Getty Images

Коментарі
Сортувати:
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie