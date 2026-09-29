Донька Стівена Спілберга вийшла заміж у Гемптоні та показала свою весільну сукню

Дестрі Еллін Спілберг із нареченим, фото: instagram.com/destryallyn

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29-річна Дестрі Еллін Спілберг, молодша донька знаменитого режисера Стівена Спілберга та актриси Кейт Кепшоу, вийшла заміж. Обранцем дівчини став агент з нерухомості Джейк Гершковіц, з яким вона перебуває у стосунках близько чотирьох років.

Весілля відбулося 26 вересня у Східному Гемптоні, штат Нью-Йорк. Саме там родина Спілбергів володіє великим маєтком, проте офіційно не підтверджується, чи відбувалося свято безпосередньо на території родинної резиденції.

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Для церемонії Дестрі обрала незвичайний весільний образ від нью-йоркської дизайнерки Селін Мейслер. Він складався зі структурованого корсета, пишної спідниці кольору слонової кістки та верху з французького мережива. Наречена доповнила образ яскраво-жовтими туфлями. Волосся вона зібрала у тугий низький пучок.

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Зазначимо, Дестрі — наймолодша із семи дітей Стівена Спілберга. Вона пішла слідами батька і працює в кіно: дівчина займається режисурою та акторською кар’єрою. 2024 року відбувся її режисерський дебют із фільмом «Будь ласка, не годуйте дітей».

Дестрі Еллін Спілберг із нареченим, фото: instagram.com/destryallyn

Дестрі Еллін Спілберг, фото: instagram.com/destryallyn

Дестрі Еллін Спілберг із нареченим, фото: instagram.com/destryallyn

Нагадаємо, раніше зірка серіалу «Бріджертони» Фібі Дайневор таємно вийшла заміж і опублікувала перші фото з весілля.

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