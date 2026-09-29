Тихий океан змінюється не так, як очікували: вчені виявили дивний ефект глобального потепління

Тихий океан дивно реагує на потепління: що виявили вчені / © pexels.com

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Потепління може незвично змінити циркуляцію води в Тихому океані: у деяких його частинах відносно «молода» вода ставатиме старшою, тоді як «стара», навпаки, молодшатиме. Такі процеси впливатимуть і на кількість доступного кисню. Такого висновку дійшла команда науковців під керівництвом дослідників Каліфорнійського університету в Сан-Дієго.

Про це повідомило видання Science Alert.

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Під «віком» води вчені мають на увазі час, який минув відтоді, як вона востаннє контактувала з атмосферою. Що довше вода залишається під поверхнею, то більше розчиненого кисню в ній витрачають морські організми, бактерії та хімічні процеси.

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Науковці змоделювали зміни циркуляції океану на наступні 100 років. Особливу увагу вони приділили тихоокеанському термокліну — шару приблизно на глибині від 200 до 1000 метрів між теплішими поверхневими та холоднішими глибинними водами.

Через потепління верхні шари океану стають теплішими та менш щільними, що посилює розшарування води й уповільнює її вертикальне перемішування. Однак наслідки цього процесу в різних частинах Тихого океану виявилися протилежними.

У субтропічній північній частині океану до термокліну надходитиме менше молодшої води з верхніх шарів, тому середній «вік» води там зростатиме. У тропічній частині, навпаки, послабиться надходження старішої води знизу — внаслідок цього вода в термокліні в середньому стане молодшою.

Дослідники також пов’язали частину цих змін із потеплінням Південного океану навколо Антарктиди. Таким чином, процеси далеко від тропічного Тихого океану можуть впливати на його циркуляцію.

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Зміни віку води важливі через їхній зв’язок із вмістом кисню. За висновками авторів роботи, особливо помітними наслідки можуть бути в північній частині Тихого океану, де потенційно змінюватимуться умови для морських організмів.

Водночас дослідження ґрунтується на спрощеному моделюванні. Для точніших прогнозів учені планують використовувати детальніші моделі, зокрема враховувати можливі зміни вітрів та інші чинники, що впливають на циркуляцію океану.

Нагадаємо, нове кліматичне явище Ель-Ніньйо вже стало найпотужнішим за всю історію спостережень, хоча до його піку залишаються місяці. Дослідники називають ситуацію такою, що виходить за межі графіків, і пояснюють, які процеси в Тихому океані спровокували формування цього кліматичного «монстра».

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