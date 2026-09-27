Стовп попелу на 50 км і загибель 1,3 мільярда людей: чим загрожує планеті виверження супервулкана Єллоустон

Виверження Єллоустона може вбити 1,3 мільярда людей / © Yellowstone National Park

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Дослідники катастроф та вулканологи створили гіпотетичну хронологію подій на випадок раптового пробудження супервулкана у штаті Вайомінг. За оцінками вчених, довгострокові наслідки такого катаклізму для систем водопостачання, сільського господарства та охорони здоров’я виявляться абсолютно руйнівними.

«Сценарій не є точним прогнозом, а лише науковим уявним експериментом, який ґрунтується на наявних дослідженнях та історичних реакціях країн на великі лиха», — повідомляє видання UNILAD.

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Ознаки катастрофи та евакуація

Першим тривожним сигналом стане серія невеликих землетрусів під кальдерою вулкана, яку відразу зафіксують сейсмометри та датчики газу. Згодом ймовірність масштабного виверження стрімко зросте, що змусить владу терміново оголосити стокілометрову зону відчуження навколо національного парку.

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«За два тижні до катастрофічного вибуху вчені оцінять його ймовірність у 85-92 відсотки, що спровокує евакуацію близько 200 тисяч місцевих жителів», — зазначають автори дослідження.

Під час самого виверження розпечена магма розлетиться на шматки, утворивши стовп попелу заввишки до 50 кілометрів. Пірокластичні потоки миттєво спопелять усе живе в радіусі десятків кілометрів, а густий темний дим буде добре видно навіть із сусідніх штатів.

«Безпосередньо від самого вибуху одразу загине близько тисячі людей, проте ці перші жертви стануть лише початком трагедії», — попереджають науковці.

Глобальне похолодання та голод

За лічені дні навколишні американські міста опиняться під майже двометровим шаром попелу, який виведе з ладу лінії електропередач та зруйнує інфраструктуру. Проте справжнім випробуванням для людства стануть викиди діоксиду сірки у стратосферу, які спровокують різке глобальне похолодання на півтора градуса та знищать світові урожаї.

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«Через десятиліття наслідки виверження у вигляді хвороб і голоду можуть спричинити від 0,7 до 1,3 мільярда передчасних смертей», — підсумовують експерти.

Населення Землі може скоротитися до 7,9 мільярда осіб, а глобальна нестача прісної води охопить більшу частину планети. Водночас фахівці заспокоюють, що востаннє виверження подібного масштабу відбувалося в Єллоустоні близько 631 тисячі років тому.

«Ця катастрофа тоді не поклала край людству і навіть не наблизилася до цього», — резюмували творці уявного експерименту.

Нагадаємо, в Європі прокинувся найактивніший вулкан. Етна знову нагадала про себе потужними викидами попелу. 4-кілометрова хмара над Сицилією піднялася на кілька кілометрів і зупинила авіарейси.

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