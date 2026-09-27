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ТСН у соціальних мережах

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Курс валют на неділю, 27 вересня: скільки коштують долар, євро і злотий

У неділю використовують курси валют, що були в останній робочий день тижня — тобто у п’ятницю.

Автор публікації
Фото автора: Олена Капнік Олена Капнік
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Курс валют на 27 вересня.

Курс валют на 27 вересня. / © УНІАН

Нацбанк встановив офіційний курс валют на неділю, 27 вересня. Долар додав аж 12 коп. Євро зменшився на 6 коп. Вартість злотого впала на 3 коп.

Про це повідомили у Національному банку.

Курс долара

  • 1 долар США — 44,97 грн

Курс євро

  • 1 євро — 51,12 грн

Курс злотого

  • 1 польський злотий — 11,66 грн

Як повідомлялося, НБУ встановив офіційний курс валют на 21 вересня. У перший день тижня долар впаде 13 копійок.

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