Курс валют на неділю, 27 вересня: скільки коштують долар, євро і злотий

Курс валют на 27 вересня. / © УНІАН

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Нацбанк встановив офіційний курс валют на неділю, 27 вересня. Долар додав аж 12 коп. Євро зменшився на 6 коп. Вартість злотого впала на 3 коп.

Про це повідомили у Національному банку.

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Курс долара

1 долар США — 44,97 грн

Курс євро

1 євро — 51,12 грн

Курс злотого

1 польський злотий — 11,66 грн

Як повідомлялося, НБУ встановив офіційний курс валют на 21 вересня. У перший день тижня долар впаде 13 копійок.

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