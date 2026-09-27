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Курс валют на неділю, 27 вересня: скільки коштують долар, євро і злотий
У неділю використовують курси валют, що були в останній робочий день тижня — тобто у п’ятницю.
Нацбанк встановив офіційний курс валют на неділю, 27 вересня. Долар додав аж 12 коп. Євро зменшився на 6 коп. Вартість злотого впала на 3 коп.
Про це повідомили у Національному банку.
Курс долара
1 долар США — 44,97 грн
Курс євро
1 євро — 51,12 грн
Курс злотого
1 польський злотий — 11,66 грн
Як повідомлялося, НБУ встановив офіційний курс валют на 21 вересня. У перший день тижня долар впаде 13 копійок.
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