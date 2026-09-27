Невідомі дрони майже щодня літають над військовими базами та ядерними об'єктами Британії - Daily Mail

Дрон / © Associated Press

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2026 року над британськими оборонними об’єктами або поблизу них було зафіксовано понад 300 дронів.

Про це пише видання dailymail.

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Ці дані з’явилися на тлі попереджень європейських країн про зростання кількості ймовірних російських гібридних операцій на території Євросоюзу (ЄС). Водночас Міністерство оборони Великої Британії не розкрило, хто саме стоїть за безпілотниками.

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Держсекретарка з питань збройних сил Луїза Сандер-Джонс заявила, що уряд «надзвичайно серйозно ставиться до загрози, яку становлять ворожі безпілотники для об’єктів оборони».

Вона сказала, що збільшення кількості зафіксованих дронів частково пов’язане з покращенням моніторингу та звітності після створення в лютому зон обмеженого повітряного простору над 44 стратегічними військовими об’єктами.

Офіційно британське оборонне відомство не називає конкретні країни, які координують ці польоти. Проте провідні експерти з безпеки та колишні урядовці переконані, що це частина гібридної розвідувальної кампанії, за якою на 100% стоять Росія та Іран

Експерти кажуть, що зростання кількості інцидентів з безпілотниками свідчить про слабкий захист Великої Британії від можливих атак Росії та Ірану.

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На цьому тлі у Великій Британії зростає занепокоєння щодо безпеки країни. Уряд закликають збільшити витрати на оборону та приділяти більше уваги національній безпеці.

Раніше ми писали про те, що британцям масово радять зробити запаси консервованої їжі, питної води (від 3 до 10 літрів на людину на день), радіоприймачів і ліхтариків на батарейках, аптечок, теплих речей і копій важливих документів. Представник Кабінету міністрів підтвердив цю інформацію, заявивши, що захист національної безпеки є першочерговим пріоритетом уряду.

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