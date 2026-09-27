Токсичний імідж Ілона Маска руйнує особисте життя айтівців: що відлякує жінок

Заможні айтівці не можуть знайти пару / © Фото з відкритих джерел

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Нещодавно заможні працівники технологічної сфери із США поскаржилися на серйозні проблеми з пошуком романтичних партнерок через негативний імідж їхніх компаній.

Про кризу в особистому житті технічних фахівців пише Futurism.

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«Іноді люди просто відразу припиняли зі мною розмовляти після згадки про моє місце роботи», — зізнався 23-річний працівник компанії Palantir.

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Робота на скандальні корпорації

Співробітник оборонної компанії розповів, що потенційні партнерки одразу ставили під сумнів його цінності та навіть називали дияволом. Через це хлопець почав приховувати назву роботодавця, кажучи лише про сферу штучного інтелекту, що також часто викликає негативну реакцію в дівчат.

«Якщо я відразу не кажу, що ненавиджу Ілона Маска, люди думають, що я консерватор, а це взагалі не те, що цінують у Сан-Франциско», — поскаржився 29-річний працівник Tesla.

Ще десять років тому працівники Кремнієвої долини вважалися дивакуватими геніями, які натхненно працювали над інноваційними та корисними для людства проєктами. Сьогодні їх сприймають як представників неконтрольованої влади, які руйнують суспільство токсичними соціальними мережами та залишають звичайних людей без роботи.

«Раніше робота в технологічній сфері більше асоціювалася з амбіціями та інтелектом, а тепер люди пов’язують великі корпорації із занепадом суспільства», — зазначила відома професійна сваха Емі Лоран.

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Токсичний вплив Ілона Маска

Сучасні технології міцно асоціюються у суспільства з тотальним стеженням, політичними маніпуляціями, поширенням дезінформації та серйозною майновою нерівністю. Головним уособленням цієї кардинальної зміни іміджу американські журналісти називають скандального генерального директора компаній SpaceX і Tesla Ілона Маска.

«Сьогодні він відомий як поплічник Трампа, расист-конспіролог та людина з моторошною одержимістю запліднювати жінок», — жорстко констатують автори публікації.

Свого часу цього мільярдера вважали ексцентричним візіонером та екосвідомим творцем електромобілів, проте його нинішні вчинки повністю зруйнували цю репутацію. Найгіршим для іміджу звичайних розробників виявилося те, що більшість із них досі публічно не відцуралася від такого одіозного керівника.

«Чи можна звинувачувати жінок у тому, що вони мають такі стійкі упередження щодо працівників цієї індустрії?», — риторично підсумовують оглядачі видання.

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Нагадаємо, токсичного керівника не завжди легко розпізнати на початку роботи, адже спершу він може здаватися надзвичайно уважним і доброзичливим. Варто запам’ятати, після яких його фраз варто негайно шукати нову роботу, щоб вберегти свою психіку від руйнівного впливу

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