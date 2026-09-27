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Дата публікації
Категорія
Рецепти
Час на прочитання
1 хв

Тушкована капуста з грибами: фірмова страва осені

Тушкована капуста з грибами готується дуже просто. Можна використовувати куплені печериці або лісові гриби.

Автор публікації
Фото автора: Катерина Труш Катерина Труш
Час приготування
50 хвилин
Харчова цінність на 100 г
90 ккал
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Тушкована капуста з грибами

Тушкована капуста з грибами / © Credits

Страва смачна як у гарячому, так і в холодному вигляді, і чудово підійде як гарнір або як начинка для пиріжків чи пирогів.

Інгредієнти

білокачанна капуста
500 г
печериці
250 г
цибуля ріпчаста
1 шт.
морква
1 шт.
томатна паста
1 ст. л.
олія
5 ст. л.
вода
50 мл
коріандр
щіпка
чорний мелений перець
сіль

  1. Капусту наріжте.

  2. Печериці промийте та розріжте на 4–6 частин.

  3. Цибулю і моркву очистьте. Цибулю наріжте півкільцями, моркву натріть на тертці.

  4. У сковороді на середньому вогні розігрійте олію, обсмажте цибулю і моркву до м’якості, додайте гриби та смажте, доки вся рідина не випарується, потім викладіть капусту, томатну пасту, обсмажте п’ять хвилин, додайте чорний мелений перець, коріандр, посоліть, влийте гарячу воду, перемішайте, накрийте кришкою і тушкуйте, помішуючи, ще 15–20 хвилин.

Поради:

  • Якщо капуста під час тушкування почне підгорати, долийте ще трохи води.

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