Перименопауза після пологів: що відбувається з тілом

Перименопауза після пологів / © Credits

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Післяпологовий період і перименопауза — два природні етапи життя, які супроводжуються значними гормональними перебудовами. Якщо вагітність і пологи відбуваються після 40 років, вони можуть збігтися у часі чи йти один за одним практично без перерви, про це йде мова у матеріали видання The Washington Post.

Після народження дитини рівні естрогену та прогестерону різко знижуються. Організму потрібен час, щоб адаптуватися до цих змін, а новий режим життя з немовлям додатково навантажує тіло та психіку. Водночас у цьому віці вже може починатися перименопауза — перехідний період перед менопаузою, під час якого рівень гормонів стає нестабільним. У результаті жінка може одночасно переживати два процеси, кожен із яких здатен впливати на сон, настрій, енергію, когнітивні функції та загальне самопочуття.

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Симптоми, які легко переплутати

Проблема полягає у тому, що післяпологові зміни та перименопауза мають багато спільних проявів. Це можуть бути перепади настрою, плаксивість, втома, безсоння, так званий «туман у голові», труднощі з концентрацією та пошуком потрібних слів.

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Також можуть виникати зміни менструального циклу, припливи, підвищена пітливість, головний біль, ломота у тілі та зміни сексуального потягу. Через це не завжди легко зрозуміти, що саме відбувається з організмом.

Особливо складно це визначити у перші місяці після народження дитини. Недосипання, грудне вигодовування, фізичне відновлення та постійна турбота про немовля самі по собі можуть пояснювати частину симптомів. Але якщо вони не слабшають із часом або зберігаються після завершення грудного вигодовування, варто обговорити їх із лікарем і розглянути можливість перименопаузи.

Гормони впливають не лише на настрій

Гормональні коливання можуть позначатися на значно більшій кількості процесів, ніж здається. Естроген і прогестерон беруть участь у регуляції сну, температури тіла, рівня енергії, настрою, когнітивних функцій і сексуального потягу.

Тому гормональні зміни можуть впливати не лише на фізичний стан, а й на повсякденне життя, роботу та стосунки. Особливо відчутним це може бути для жінки, яка одночасно доглядає за маленькою дитиною, працює та має інші сімейні обов’язки. Саме тому симптоми не варто автоматично списувати на материнство, втому чи вік. Якщо самопочуття помітно змінилося, організм заслуговує на увагу.

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Жінки не завжди отримують потрібні відповіді

Ще одна проблема — недостатня обізнаність про перименопаузу. Багато років про цей період говорили значно менше, ніж про саму менопаузу, тому жінки могли просто не знати, що відбувається з їхнім організмом.

До того ж жіночі симптоми нерідко сприймаються як щось, що потрібно просто перетерпіти. Втома пояснюється материнством, проблеми зі сном — дитиною, перепади настрою — стресом, а забудькуватість — завантаженістю. У результаті справжню причину змін можна шукати роками.

Якщо симптоми не минають у міру завершення післяпологового відновлення, важливо не ігнорувати їх і не переконувати себе, що «це нормально». Звернення по медичну допомогу — не перебільшення та не привід для сорому, а спосіб краще зрозуміти власний організм.

Розуміння того, що відбувається

Оскільки гормональні показники постійно коливаються, один аналіз не завжди дає повну картину. Значно корисніше спостерігати за симптомами у динаміці. Можна записувати зміни менструального циклу, якість сну, рівень енергії, перепади настрою, припливи, головний біль та інші незвичні прояви. Такий щоденник допоможе побачити закономірності та дасть лікарю більше інформації для оцінки ситуації.

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Важливо також розповідати фахівцю про всі симптоми, навіть якщо вони здаються не пов’язаними між собою. Саме сукупність змін може допомогти зрозуміти, чи йдеться про післяпологове відновлення, перименопаузу чи поєднання обох періодів.

Важливість підтримки

Коли жінка проходить через такі зміни, дуже важливо не залишатися з ними наодинці. Відверта розмова з партнером, близькими, друзями чи іншими жінками зі схожим досвідом може допомогти зменшити відчуття ізоляції.

Сьогодні дедалі більше жінок відкрито обговорюють перименопаузу, створюють онлайн-спільноти та діляться інформацією про медичну допомогу, психотерапію, гормональну терапію та зміни способу життя. Така підтримка не замінює консультацію лікаря, але допомагає зрозуміти, що подібний досвід не є унікальним.

Іноді допомагає й гумор. Гормональні зміни можуть бути виснажливими та серйозними, проте можливість посміятися над абсурдністю окремих моментів дозволяє переживати цей період трохи легше.

Найважливіше — не залишатися сам на сам із незрозумілими змінами. Уважне ставлення до власного тіла, підтримка близьких і своєчасна розмова з лікарем допоможуть краще зрозуміти, що саме відбувається, та знайти відповідну допомогу.

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