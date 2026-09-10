Чому перед місячними хочеться з’їсти все, що є: розповідає гінекологиня / © Credits

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«Я просто не можу перестати їсти» — знайоме відчуття для багатьох жінок напередодні місячних. Особливо сильно може хотітися солодкого, жирного чи просто чогось дуже ситного. І справа не обов’язково у відсутності сили волі.

Гінекологиня Анна Патей розповіла, що підвищений апетит — поширений симптом, який може бути пов’язаний із гормональними змінами протягом менструального циклу.

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Що відбувається з організмом

У другій половині циклу змінюється рівень гормонів, зокрема прогестерону та естрогену. Ці коливання можуть впливати на відчуття голоду та насичення.

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Зміни відбуваються і з нейромедіаторами, які впливають на наш настрій. Перед менструацією рівень серотоніну може знижуватися, тому організм сильніше тягнеться до вуглеводів і солодкого — їжі, яка здатна тимчасово покращити самопочуття.

Крім того, у деяких людей наприкінці циклу може трохи підвищуватися базовий метаболізм. Відповідно, організм потребує більше енергії, а голод стає відчутнішим.

Чому хочеться солодкого

Перед місячними можна помітити не лише сильніший голод, а й дуже конкретні харчові бажання, наприклад, шоколад, випічка, фастфуд або інша калорійна їжа можуть здаватися особливо привабливими.

До цього додаються перепади настрою, втома чи стрес і звичайний голод легко перетворюється на емоційне бажання щось з’їсти. У результаті з’являються частіші перекуси, більші порції та знамените бажання «з’їсти все, що є у холодильнику».

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Як приборкати апетит

Повністю боротися з природною реакцією організму не потрібно. Набагато ефективніше зробити харчування ситнішим і регулярнішим. Додавайте білки та клітковину до основних приймань їжі, бо вони допомагають довше зберігати відчуття ситості. Для перекусів підійдуть горіхи, йогурт або фрукти.

Не варто пропускати приймання їжі та довго терпіти голод, адже стабільний режим допоможе уникнути моменту, коли хочеться з’їсти все й одразу. Також не забувайте про воду, іноді спрагу легко сплутати з голодом. Не менш важливі сон, фізична активність і зниження рівня стресу. Вони можуть позитивно впливати і на апетит, і на настрій.

Коли варто звернутися до лікаря

Якщо сильний апетит регулярно стає неконтрольованим, заважає повсякденному життю чи супроводжується значними коливаннями ваги, варто обговорити це з гінекологом. Також консультація необхідна, якщо разом із підвищеним апетитом з’являються дуже сильні чи незвичні симптоми ПМС.

Підвищений апетит перед місячними — не обов’язково сигнал про те, що ви «зриваєтеся» чи неправильно харчуєтеся. Гормональні зміни, особливості обміну речовин і коливання настрою можуть дійсно посилювати голод. Найкраща стратегія — не карати себе за зайвий шматочок, а спостерігати за власним циклом, регулярно їсти, додавати до раціону ситні продукти, пити достатньо води та давати собі більше відпочинку. А якщо апетит стає справді надмірним — не ігнорувати симптом і звернутися до фахівця.

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