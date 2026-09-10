Меган Маркл має великі плани на життя в Британії: у пресі розкрили плани герцогині

Меган Маркл / © Associated Press

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Джерело, близьке до герцогині, повідомило, що Меган сподівається «налагодити стосунки з багатьма людьми», відновлюючи зв'язки у Великій Британії. Також відомо, що вона розглядає способи підтримки нових ініціатив разом із організаціями, з якими вона співпрацювала раніше.

«Вона обмірковує плани, як активніше брати участь і підтримувати ті справи, які їй були близькі і до яких вона мала пристрасть, а також нові ініціативи. Вона хоче налагодити контакт із багатьма людьми», — повідомило джерело Mirror.

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Меган Маркл / © Associated Press

Організація Smart Works входить до тих, які, як очікується, залишаться в планах Меган. Ця організація надає підтримку безробітним та вразливим жінкам, допомагаючи їм з одягом, підготовкою до співбесід та можливостями для налагодження ділових зв'язків. Меган вперше почала співпрацювати з ними після весілля з принцом Гаррі 2018 року та продовжувала підтримувати благодійну організацію після того, як відмовилася від виконання обов'язків члена королівської родини.

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Раніше повідомлялося, що король Чарльз чітко окреслив статус Меган і Гаррі в Британі і випустив офіційний лист.

Принц Гаррі та Меган Маркл / © Getty Images

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