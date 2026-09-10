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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
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238
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2 хв

46-річна Соломія Вітвіцька зізналась, що найтяжке їй дається у вагітності і чи планує виїзд із Києва

Соломія Вітвіцька зараз перебуває на 39-му тижні вагітності. Незабаром знаменитість вперше стане мамою.

Автор публікації
Фото автора: Валерія Сулима Валерія Сулима
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Соломія Вітвіцька

Соломія Вітвіцька / © instagram.com/solomiyavitvitska

Українська ведуча Соломія Вітвіцька чесно зізналась, що найтяжче їй дається у вагітності та чи планує вона виїзд із Києва на тлі постійних обстрілів.

46-річна знаменитість вирішила поспілкуватися з підписниками. В Instagram-stories ведучій поставили чимало запитань. Зокрема, в неї поцікавилось, що їй дається найтяжче під час вагітності. Соломія Вітвіцька чесно відповіла, що це був токсикоз. Тоді знаменитість нудило, вона відчувала слабкість і їй постійно хотілось спати. Однак з початком другого триместру ведуча почувалась вже значно краще.

«Однозначно — токсикоз. Власне, завдяки тому, що він розпочався на 8-9 тижні, ми й дізналися про вагітність. Але це був дуже непростий час: нудило, була слабкість, спати хотілося постійно, і тягнули всі зв’язки. Я дуже раділа, що після 15-16 тижнів він минув і почався другий триместр», — говорить ведуча.

Соломія Вітвіцька / © instagram.com/solomiyavitvitska

Соломія Вітвіцька / © instagram.com/solomiyavitvitska

Також у Соломії Вітвіцької запитали, чи планує вона виїзд із Києва на тлі постійних обстрілів. На що ведуча чесно зізналась, що поки про це не думає. Знаменитість сподівається поскоріше закінчити ремонт у новій квартирі і з новонародженим малюком переїхати туди. Однак ведуча не береться загадувати, що буде взимку.

«Наразі залишаюся в Києві. Триває ремонт в квартирі, і я запланувала пологи у клініці поруч із домом. Дуже хочеться в найближчі місяці таки переїхати до своєї квартири, яку облаштовую вже більше 1,5 року… Віримо в краще, але побачимо, що буде взимку», — зізналась ведуча.

Соломія Вітвіцька / © instagram.com/solomiyavitvitska

Соломія Вітвіцька / © instagram.com/solomiyavitvitska

Нагадаємо, нещодавно Соломія Вітвіцька зізналась, скільки кіло набрала під час вагітності. Також ведуча відповіла, чи планує ще народжувати у майбутньому.

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