Скандал із сирою морквою у шкільному обіді набирає обертів: що стало відомо (фото)

Шкільний обід у Чернівцях / © соцмережі

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У Чернівцях поліція розпочала кримінальне провадження після скарги на організацію харчування учнів у ліцеї №9. Приводом став обід, який школярі отримали 2 вересня. Серед іншого, дітям подали цілу очищену сиру моркву, хліб і сирну запіканку.

Головне управління Нацполіції в Чернівецькій області повідомило про це у коментарі ZAXID.NET.

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Наразі правоохоронці проводять досудове розслідування за фактом порушення санітарних правил і норм у межах провадження за статтею 325 Кримінального кодексу України.

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Санкція цієї статті передбачає штраф від 17 до 51 тис. грн або інші покарання, зокрема пробаційний нагляд, обмеження чи позбавлення волі строком до трьох років.

Скандал зі шкільним харчуванням у Чернівцях / © соцмережі

Підрядник заперечує порушення

Представник компанії, яка організовує харчування у Чернівецькому ліцеї №9, Василь Пацарнюк заявив, що з боку підрядника правопорушення не було.

«У цій ситуації вони зараз розбираються. Це ж не проти нас відкрили справу, а за фактом. А якщо брати сам факт, то дати дитині моркву — це кримінал?» — сказав він у коментарі «Суспільному. Чернівці».

За словами Пацарнюка, того дня їжу подавали відповідно до затвердженого меню. Він пояснив, що проблема виникла з нарізанням моркви.

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«Єдине, що того дня не встигли порізати моркву. Це був перший день, нова локація, 650 дітей. У нас тут ще не було кейтерингу», — зазначив представник підрядника.

Обід для школярів із сирою морквою / © соцмережі

З чого почався скандал

Ситуація набула розголосу після появи в соцмережах фотографій шкільного обіду. На них, зокрема, була зображена сира морква.

Публікація викликала резонанс, після чого Чернівецька обласна військова адміністрація оголосила про перевірки якості харчування в навчальних закладах області.

Начальник Чернівецької ОВА Руслан Осипенко заявив, що вважає неприпустимим нехтування якістю та безпекою харчування дітей, і доручив провести службову перевірку конкретного випадку та позапланові моніторингові візити до закладів освіти Буковини.

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У Чернівецькому міському управлінні освіти також заявили, що такий вигляд і якість харчування їх категорично не влаштовують. Там зазначили, що після запровадження безкоштовного харчування для всіх школярів навантаження на шкільні харчоблоки суттєво зросло.

За даними управління, кількість дітей, які харчуються у школах Чернівців, збільшилася приблизно з 8–10 тис. до понад 26 тис.

В Україні почали перевіряти шкільне харчування

На тлі скандалу з 10 вересня Держпродспоживслужба розпочала перевірки організації харчування у школах України. Заступниця міністра освіти і науки Анастасія Софієнко повідомила, що такі перевірки проводитимуть без попередження.

Безкоштовне гаряче харчування для всіх учнів у школах України запровадили від 1 вересня. На цю програму Чернівецька область отримала майже 272 млн грн державної субвенції.

Наразі правоохоронці встановлюють обставини ситуації у ліцеї №9. Відкриття кримінального провадження саме по собі не означає доведеності вини підрядника — остаточні висновки має зробити слідство та суд.

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