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Цінники на АЗС шаленіють: огляд вартості дизелю, бензину та автогазу — де дешевше
Середня ціна бензину А-95 в Україні на початку жовтня наблизилася до 90 грн за літр, а дизель коштує близько 99,2 грн. Водночас різниця між найдешевшими та найдорожчими АЗС сягає 9 грн на літрі.
На початку жовтня середня вартість літра пального марки А-95 на українських заправках почала коливатися в межах 90 грн, а дизель обходиться водіям приблизно у 99,2 грн/л. Саме такі ціни визначили АЗС станом на ранок 5 жовтня. Детальніше розповідаємо про ціни на всіх українських заправках.
Про це повідомляє «Главком».
Ціни на пальне 5 жовтня: скільки коштують бензин, дизель та газ
Найдорожчим традиційно залишається пальне на SOCAR. Більшість українських заправок зберегла цінники на рівні 4 жовтня, тож суттєвого здорожчання за ніч не відбулося.
Єдине, це «Укрнафта», де зранку покращений А-95+ здорожчав відразу на 3 грн/літр і тепер за нього доведеться платити 91,90 грн за літр.
Помітно дешевшими є ціни на заправках «БРСМ-Нафта» та KLO.
UPG: А95 — 88,90; А95+ — 91,90; ДП — 97,90; ДП+ — 99,90; А100 — 99,90; Газ — 43,90.
«ОККО»: А95 — 92,90; А95+ — 95,90; ДП — 99,90; ДП+ — 102,90; А100 — 102,90; Газ — 45,50.
WOG: А95 — 92,90; А95+ — 95,90; ДП — 99,90; ДП+ — 102,90; А100 — 102,90; Газ — 45,50.
KLO: А95 — 85,90; А95+ — 94,60; ДП — 98,80; ДП+ — 100,90; А100 — 99,90; А92 — 84,50; Газ — 44,90.
SOCAR: А95 — 94,90; А95+ — 97,90; ДП — 103,00; ДП+ — 104,00; А100 — 104,00; Газ — 45,50.
«Укрнафта»: А95 — 88,90; А95+ — 91,90; ДП — 97,90; ДП+ — 99,90; А92 — 86,90; Газ — 42,90.
«БРСМ-Нафта«: А95 — 85,99; ДП — 96,99; Газ — 42,49.
Так, різниця між найдешевшим А-95 на KLO за 85,90 грн/л та найдорожчим на SOCAR за 94,90 грн/л уже становить 9 грн на кожному літрі.
За дизелем розрив цін також величезний — понад 6 грн/л, якщо порівнювати мережі SOCAR та «БРСМ-Нафта».
Мережі ОККО та WOG сьогодні тримають ідентичні цінники на всі види пального.
Взимку дизель може сильно здорожчати
Нагадаємо, у лютому 2027 року вартість дизелю в Україні може суттєво зрости. За словами генерального директора групи компаній Prime Group та паливного експерта Дмитра Льоушкіна, за оптимістичним прогнозом ціна сягне 115–120 грн за літр, а бензин коштуватиме орієнтовно на 10 грн дешевше.
У разі ж орієнтації на поточні європейські цінники та найгірший розвиток подій дизель може здорожчати до 140–145 грн/л, хоча такий сценарій фахівець вважає менш реалістичним.
Ключовими факторами впливу на вартість пального експерт називає ціни на нафту, котирування гривні, рівень податків та підвищення акцизів, а також загальну ситуацію на світовому ринку, включаючи війни. Наразі ціни в Україні тримаються на рівні європейських показників піврічної давнини.