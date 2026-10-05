ЦІни на пальне 5 жовтня / © pixabay.com

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На початку жовтня середня вартість літра пального марки А-95 на українських заправках почала коливатися в межах 90 грн, а дизель обходиться водіям приблизно у 99,2 грн/л. Саме такі ціни визначили АЗС станом на ранок 5 жовтня. Детальніше розповідаємо про ціни на всіх українських заправках.

Про це повідомляє «Главком».

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Ціни на пальне 5 жовтня: скільки коштують бензин, дизель та газ

Найдорожчим традиційно залишається пальне на SOCAR. Більшість українських заправок зберегла цінники на рівні 4 жовтня, тож суттєвого здорожчання за ніч не відбулося.

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Єдине, це «Укрнафта», де зранку покращений А-95+ здорожчав відразу на 3 грн/літр і тепер за нього доведеться платити 91,90 грн за літр.

Помітно дешевшими є ціни на заправках «БРСМ-Нафта» та KLO.

UPG : А95 — 88,90; А95+ — 91,90; ДП — 97,90; ДП+ — 99,90; А100 — 99,90; Газ — 43,90.

«ОККО» : А95 — 92,90; А95+ — 95,90; ДП — 99,90; ДП+ — 102,90; А100 — 102,90; Газ — 45,50.

WOG : А95 — 92,90; А95+ — 95,90; ДП — 99,90; ДП+ — 102,90; А100 — 102,90; Газ — 45,50.

KLO : А95 — 85,90; А95+ — 94,60; ДП — 98,80; ДП+ — 100,90; А100 — 99,90; А92 — 84,50; Газ — 44,90.

SOCAR : А95 — 94,90; А95+ — 97,90; ДП — 103,00; ДП+ — 104,00; А100 — 104,00; Газ — 45,50.

«Укрнафта» : А95 — 88,90; А95+ — 91,90; ДП — 97,90; ДП+ — 99,90; А92 — 86,90; Газ — 42,90.

«БРСМ-Нафта«: А95 — 85,99; ДП — 96,99; Газ — 42,49.

Так, різниця між найдешевшим А-95 на KLO за 85,90 грн/л та найдорожчим на SOCAR за 94,90 грн/л уже становить 9 грн на кожному літрі.

За дизелем розрив цін також величезний — понад 6 грн/л, якщо порівнювати мережі SOCAR та «БРСМ-Нафта».

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Мережі ОККО та WOG сьогодні тримають ідентичні цінники на всі види пального.

Взимку дизель може сильно здорожчати

Нагадаємо, у лютому 2027 року вартість дизелю в Україні може суттєво зрости. За словами генерального директора групи компаній Prime Group та паливного експерта Дмитра Льоушкіна, за оптимістичним прогнозом ціна сягне 115–120 грн за літр, а бензин коштуватиме орієнтовно на 10 грн дешевше.

У разі ж орієнтації на поточні європейські цінники та найгірший розвиток подій дизель може здорожчати до 140–145 грн/л, хоча такий сценарій фахівець вважає менш реалістичним.

Ключовими факторами впливу на вартість пального експерт називає ціни на нафту, котирування гривні, рівень податків та підвищення акцизів, а також загальну ситуацію на світовому ринку, включаючи війни. Наразі ціни в Україні тримаються на рівні європейських показників піврічної давнини.

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